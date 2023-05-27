Мать девочки "с маской Бэтмена" рассказала, почему не спешит продолжить лечение в России
Мать девочки "с маской Бэтмена" заявила, что пока не готова приехать в Россию
Луна Феннер. Обложка © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Американка Кэрол Феннер, мать девочки "с маской Бэтмена", пока не готова прилететь в Россию для продолжения лечения дочери Луны. Она призналась, что ранее в её планах было возвращение к лечащему врачу из Краснодара, лазерному хирургу Павлу Попову, но сейчас всё изменилось, пишет kp.ru.
Её решение, в частности, может быть связано с тем, что в феврале 2022 года дипломатические отношения РФ и Штатов изменились и авиасообщение прекратилось. В это же время матери Луны Кэрол начали приходить сообщения, что она и её дочь могут якобы стать нежелательными персонами в России, что поставило под вопрос желание семьи перебраться в Краснодар.
"Мы нашли для неё (для матери девочки. — Прим. Лайфа) ближайшее российское консульство, чтобы была возможность оформить документы. Велись переговоры. Но она всё же приняла решение пока не ехать сюда. Этому многое мешает сейчас, в том числе и семейный бизнес в США", — рассказали изданию в клинике фотодинамической терапии Попова.
Речь идёт о магазине стройматериалов, который Кэрол недавно открыла совместно с гражданским мужем и отцом Луны и который она пока не может оставить. Вместе с тем, указано в материале, малышка за это время выросла и отметила четвёртый день рождения. Родители собираются довести дело до конца и исправить внешность ребёнка.
Напомним, в 2019 году американские врачи собирались взяться за здоровье Луны Феннер, но уточнили, что может потребоваться до сотни операций. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России. Хирург Попов прочитал о Луне в газете и предложил новаторские методы лечения. Уже в сентябре того же года семья прилетела в РФ, а в октябре девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию. Осенью 2021 года малышке сделали последнюю операцию по удалению родимого пятна с лица, и она с мамой улетела домой. Но уже в марте этого года стало известно, что семья Феннер вернётся в Россию, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице.