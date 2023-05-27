Мать девочки "с маской Бэтмена" рассказала, почему не спешит продолжить лечение в России

Американка Кэрол Феннер, мать девочки "с маской Бэтмена", пока не готова прилететь в Россию для продолжения лечения дочери Луны. Она призналась, что ранее в её планах было возвращение к лечащему врачу из Краснодара, лазерному хирургу Павлу Попову, но сейчас всё изменилось, пишет kp.ru.

Её решение, в частности, может быть связано с тем, что в феврале 2022 года дипломатические отношения РФ и Штатов изменились и авиасообщение прекратилось. В это же время матери Луны Кэрол начали приходить сообщения, что она и её дочь могут якобы стать нежелательными персонами в России, что поставило под вопрос желание семьи перебраться в Краснодар.

"Мы нашли для неё (для матери девочки. — Прим. Лайфа) ближайшее российское консульство, чтобы была возможность оформить документы. Велись переговоры. Но она всё же приняла решение пока не ехать сюда. Этому многое мешает сейчас, в том числе и семейный бизнес в США", — рассказали изданию в клинике фотодинамической терапии Попова.