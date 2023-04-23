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23 апреля, 13:56

Врач девочки с "маской Бэтмена" дал 7 советов, как не пропустить рак

Лечивший девочку с "маской Бэтмена" хирург Попов объяснил, как не пропустить рак

<p>Девочка с "маской Бэтмена" Луна Феннер, её мать Кэрол и хирург Павел Попов. Обложка © ТАСС / Игорь Онучин</p>

Девочка с "маской Бэтмена" Луна Феннер, её мать Кэрол и хирург Павел Попов. Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Уже несколько лет внимание коллег и журналистов приковано к краснодарскому врачу Павлу Попову и его методу фотодинамической терапии. Именно этот медик взялся лечь маленькую американку Луну Феннер, известную всему миру как девочка "с маской Бэтмена". В беседе с kp.ru доктор назвал огромное родимое пятно не столько уродующем, сколько угрожающим жизни Луны в будущем, ведь это новообразование однозначно превратилось бы в рак. Врач дал семь советов насчёт того, как обезопаситься от подобного "злокачественного" развития событий.

Чтобы на ранней стадии выявить рак шейки матки, специалист советует кольпоскопию с окраской по Шиллеру со взятием биопсии из йод-негативных участков. Женщинам, у которых нет папилломавирусов, достаточно проходить раз в год, отмечает Попов, а тем, у кого вирус есть, — два раза в год.

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Помимо этого, по словам доктора, обязательно нужно делать биопсию всех белёсых ороговевших, шероховатых пятен слизистой полости рта и языка при условии, что эти пятна держатся дольше месяца. Кроме того, следует удалять все коричневые и чёрные родинки (невусы) диаметром пять миллиметров и более, а также все пигментные образования на ногтевом ложе, ладонях и стопах независимо от размера.

Ещё одним важным пунктом является биопсия мокнущих и шелушащихся эрозий и ороговевших бляшек на коже, если они сохраняются более месяца. Врач поясняет, что раннее выявление рака возможно, только если заглянуть через эндоскоп. Следовательно, пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями слизистых внутренних органов рекомендуется делать эндоскопию больного органа каждый год.

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"И самое главное — не впадать в панику. Канцерофобия — это тоже крайность. Пользы от этого мало. Помните, что самый большой процент заболеваемости раком наблюдается в возрасте после 60 лет. Если вы молоды, изнурять себя постоянными обследованиями не имеет смысла", — заключил Попов.

Напомним, в 2019 году американские врачи собирались взяться за здоровье Луны Феннер, но уточнили, что может потребоваться до сотни операций. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России. Хирург Попов прочитал о Луне в газете и предложил новаторские методы лечения. Уже в сентябре того же года семья прилетела в РФ, а в октябре девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию. Осенью 2021 года малышке сделали последнюю операцию по удалению родимого пятна с лица и она с мамой улетела домой. Но уже в марте этого года стало известно, что семья Феннер вернётся в Россию, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице.

Никита Никонов
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