Врач девочки с "маской Бэтмена" дал 7 советов, как не пропустить рак

Уже несколько лет внимание коллег и журналистов приковано к краснодарскому врачу Павлу Попову и его методу фотодинамической терапии. Именно этот медик взялся лечь маленькую американку Луну Феннер, известную всему миру как девочка "с маской Бэтмена". В беседе с kp.ru доктор назвал огромное родимое пятно не столько уродующем, сколько угрожающим жизни Луны в будущем, ведь это новообразование однозначно превратилось бы в рак. Врач дал семь советов насчёт того, как обезопаситься от подобного "злокачественного" развития событий.

Чтобы на ранней стадии выявить рак шейки матки, специалист советует кольпоскопию с окраской по Шиллеру со взятием биопсии из йод-негативных участков. Женщинам, у которых нет папилломавирусов, достаточно проходить раз в год, отмечает Попов, а тем, у кого вирус есть, — два раза в год.

Помимо этого, по словам доктора, обязательно нужно делать биопсию всех белёсых ороговевших, шероховатых пятен слизистой полости рта и языка при условии, что эти пятна держатся дольше месяца. Кроме того, следует удалять все коричневые и чёрные родинки (невусы) диаметром пять миллиметров и более, а также все пигментные образования на ногтевом ложе, ладонях и стопах независимо от размера.

Ещё одним важным пунктом является биопсия мокнущих и шелушащихся эрозий и ороговевших бляшек на коже, если они сохраняются более месяца. Врач поясняет, что раннее выявление рака возможно, только если заглянуть через эндоскоп. Следовательно, пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями слизистых внутренних органов рекомендуется делать эндоскопию больного органа каждый год.