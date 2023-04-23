Доктор наук рассказал, какая крупа защищает от рака

Обычная гречка способна защитить человека от множества опасных болезней, в том числе помочь в предотвращении рака. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Гречка — это суперфуд, то есть продукт, который содержит множество очень полезных для нас молекул. Благодаря им гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения", — сказал Гинзбург в видео на своём канале в "Дзене".

Медик добавил, что в 100 граммах гречки содержится 300 калорий, но при варке их количество уменьшается в шесть раз. При этом крупа всё равно остаётся сытной пищей, так как в ней много сложных углеводов. Также гречка содержит достаточно растительного белка, приносящего особую пользу людям старше 40.

Кроме того, благодаря наличию магния данная крупа позитивно влияет на работу ЖКТ, сердца, нервной системы и желчного пузыря.