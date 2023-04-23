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23 апреля, 08:57

Доктор наук рассказал, какая крупа защищает от рака

Врач-диетолог Гинзбург назвал гречку полезным продуктом для профилактики рака

Обычная гречка способна защитить человека от множества опасных болезней, в том числе помочь в предотвращении рака. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Гречка — это суперфуд, то есть продукт, который содержит множество очень полезных для нас молекул. Благодаря им гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения", — сказал Гинзбург в видео на своём канале в "Дзене".

Медик добавил, что в 100 граммах гречки содержится 300 калорий, но при варке их количество уменьшается в шесть раз. При этом крупа всё равно остаётся сытной пищей, так как в ней много сложных углеводов. Также гречка содержит достаточно растительного белка, приносящего особую пользу людям старше 40.

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Кроме того, благодаря наличию магния данная крупа позитивно влияет на работу ЖКТ, сердца, нервной системы и желчного пузыря.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина рассказала, с какими проблемами кожи помогают бороться творог, печень, батат и гречка. Медик посоветовала искать в составе продуктов жирорастворимые витамины А и Е.

Обложка ©

Freepik / mdjaff

Никита Никонов
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