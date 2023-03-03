Мама девочки "с маской Бэтмена" сообщила, что вернётся в Россию для продолжения лечения

Малышка Луна Феннер, известная всему миру как девочка "с маской Бэтмена" из США, вернётся в Россию вместе с мамой, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице. Об этом Кэрол Феннер сообщила в беседе с газетой kp.ru.

Луна лечилась у лазерного хирурга Павла Попова в Краснодаре два года, а потом мама с девочкой решили улететь обратно в США залечивать шрамы. При этом было решено оперировать незначительные остатки невуса на бровях позже в Краснодаре, когда пройдёт реабилитация. Кэрол рассказала, что волосы на лбу у девочки не растут. Ранее доктор в РФ взял из этой зоны кусок кожи для другого участка лица, но теперь, вероятно, придётся снова делать пересадку. По мнению женщины, это поможет вернуть брови Луны в нормальное состояние.

Однако рейсы из Америки в Россию были отменены, поэтому мать малышки обратилась к врачам на другом континенте. В какой-то момент Кэрол даже решила прибегнуть к медицине в Бразилии, но через год передумала. Теперь она активно собирает пожертвования и документы, чтобы вновь пересечь океан и прилететь в Краснодар.

"Нет, всё-таки, несмотря на эту ошибку с волосами, лечение в России было наиболее оптимальным вариантом. И правильным моим решением", — подчеркнула мама Луны Феннер.