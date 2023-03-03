Мама девочки "с маской Бэтмена" сообщила, что вернётся в Россию для продолжения лечения
Малышка Луна Феннер, известная всему миру как девочка "с маской Бэтмена" из США, вернётся в Россию вместе с мамой, чтобы продолжить лечение последствий и остатков меланоцитарного невуса на лице. Об этом Кэрол Феннер сообщила в беседе с газетой kp.ru.
Луна лечилась у лазерного хирурга Павла Попова в Краснодаре два года, а потом мама с девочкой решили улететь обратно в США залечивать шрамы. При этом было решено оперировать незначительные остатки невуса на бровях позже в Краснодаре, когда пройдёт реабилитация. Кэрол рассказала, что волосы на лбу у девочки не растут. Ранее доктор в РФ взял из этой зоны кусок кожи для другого участка лица, но теперь, вероятно, придётся снова делать пересадку. По мнению женщины, это поможет вернуть брови Луны в нормальное состояние.
Однако рейсы из Америки в Россию были отменены, поэтому мать малышки обратилась к врачам на другом континенте. В какой-то момент Кэрол даже решила прибегнуть к медицине в Бразилии, но через год передумала. Теперь она активно собирает пожертвования и документы, чтобы вновь пересечь океан и прилететь в Краснодар.
"Нет, всё-таки, несмотря на эту ошибку с волосами, лечение в России было наиболее оптимальным вариантом. И правильным моим решением", — подчеркнула мама Луны Феннер.
О решении Кэрол прилететь с дочерью в Краснодар сообщили и в клинике Павла Попова. Там подчеркнули, что, как только она подтвердит своё намерение, в городе будут искать для семьи квартиру.
Напомним, в 2019 году американские врачи собирались взяться за здоровье Луны Феннер, но уточнили, что может потребоваться до сотни операций. Семья малышки оказалась не готова к этому и отчаялась, но помощь неожиданно пришла из России. Хирург Попов прочитал о Луне в газете и предложил новаторские методы лечения. Уже в сентябре семья прилетела в РФ, а в октябре девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию. Осенью 2021 года малышке сделали последнюю операцию по удалению родимого пятна с лица, и она с мамой улетела домой.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope