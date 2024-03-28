Онколог объяснил, как найти у себя опасную родинку

Невусы, или, по-простому говоря, родинки, сами по себе безопасны и не представляют угрозу для здоровья человека. Но среди них бывают средние и крупные, которые могут трансформироваться в злокачественную опухоль, такую как меланома. Об этом предупредил онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов.

"Невусы — результат скопления в одном месте клеток-невоцитов. Они представляют собой мутировавшие меланоциты — специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин. Невусы различаются по размеру: мелкие занимают площадь до 1,5 мм, средние — до 10 мм, а крупные — более 10 мм. Склонность к перерождению в меланому имеют, как правило, средние и крупные родинки", — объяснил онколог в беседе с "Газетой.ru".

Если произошло изменение цвета и текстуры невуса, снижение или повышение пигментации, он сильно увеличился, появились боль, зуд, жжение в области новообразования, уплотнение, покраснение, шелушение или кровотечение из родинки, следует незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу, призвал Иванов.

Перерождение невусов в меланому может начаться безо всяких видимых причин, поэтому на приёме у специалиста нужно сообщить максимально подробную информацию: когда появилась родинка и как она проявляет себя в течение последнего времени, резюмировал онколог. Как правило, лечение происходит путём удаления образования, в том числе лазером или скальпелем.