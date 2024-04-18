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18 апреля, 07:58

Девочка с "маской Бэтмена" прилетела на новую операцию в Россию из США

Девочка с "маской Бэтмена" на лице приехала из США в Петербург для операции

Луна Феннер с родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Луна Феннер с родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Американская девочка с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмена" вернулась в Россию, чтобы получить помощь российских врачей. SHOT пишет, что три года назад хирурги из Краснодарского края уже удаляли ей невус, а теперь она приехала в Северную столицу ради новой операции.

Луна Феннер с родителями в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Врачи Петербурга проведут девочке удаление рубцов на лице, из-за которых она вынуждена спать буквально не смыкая глаз. Помогать малышке будет хирург Ольга, которая поддерживает контакт с мамой Луны с 2021 года.

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Напомним, многие узнали о Луне Феннер в 2019 году, когда хирург из Краснодара Павел Попов прочитал заметку о ней в местном издании и предложил взяться за её лечение. Уже в октябре того года девочке сделали первую операцию в РФ, а осенью 2021 года отечественные врачи завершили главные этапы процесса лечения, и пациентка смогла отправиться домой в Майами. В марте 2023 года семья девочки объявила о том, что возвратится в РФ для лечения последствий операции, но с этим возникли трудности.

Юрий Лысенко
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