Девочка с "маской Бэтмена" прилетела на новую операцию в Россию из США

Американская девочка с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмена" вернулась в Россию, чтобы получить помощь российских врачей. SHOT пишет, что три года назад хирурги из Краснодарского края уже удаляли ей невус, а теперь она приехала в Северную столицу ради новой операции.