Девочка с "маской Бэтмена" прилетела на новую операцию в Россию из США
Девочка с "маской Бэтмена" на лице приехала из США в Петербург для операции
Луна Феннер с родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Американская девочка с родимым пятном на лице в виде "маски Бэтмена" вернулась в Россию, чтобы получить помощь российских врачей. SHOT пишет, что три года назад хирурги из Краснодарского края уже удаляли ей невус, а теперь она приехала в Северную столицу ради новой операции.
Луна Феннер с родителями в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Врачи Петербурга проведут девочке удаление рубцов на лице, из-за которых она вынуждена спать буквально не смыкая глаз. Помогать малышке будет хирург Ольга, которая поддерживает контакт с мамой Луны с 2021 года.
Напомним, многие узнали о Луне Феннер в 2019 году, когда хирург из Краснодара Павел Попов прочитал заметку о ней в местном издании и предложил взяться за её лечение. Уже в октябре того года девочке сделали первую операцию в РФ, а осенью 2021 года отечественные врачи завершили главные этапы процесса лечения, и пациентка смогла отправиться домой в Майами. В марте 2023 года семья девочки объявила о том, что возвратится в РФ для лечения последствий операции, но с этим возникли трудности.