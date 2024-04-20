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20 апреля, 13:38

Во Владивостоке 58-летняя пациентка впала в кому после операции по подтяжке лица

Больница, в которой впала в кому жительница Владивостока. Обложка © Telegram / Следком Приморья

Больница, в которой впала в кому жительница Владивостока. Обложка © Telegram / Следком Приморья

Жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

"10 апреля 2024 года в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" обратилась 58-летняя местная жительница для проведения плановой операции, после проведения оперативного вмешательства в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы", — указано в сообщении.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что 58-летняя женщина якобы сделала в больнице круговую подтяжку. В частности, сообщалось, что сразу после вмешательства у пациентки случился анафилактический шок и она впала в кому.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

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А ранее Life.ru писал, что следователи проверяют больницу в Кузбассе, где молодая мать впала в кому после удаления аппендикса. Родственники считают, что во всём виновата неудачно сделанная анестезия. Пока врачи не дают никаких прогнозов по выздоровлению.

Дарья Нарыкова
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