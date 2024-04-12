Красотка из Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса. Родные уверены: всему виной наркоз

25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендикса. У неё развился отёк мозга. Родственники считают, что пациентке сделали неправильный наркоз.

По данным SHOT, 23 марта жительница Анжеро-Судженска обратилась с болями в животе в местную больницу. Ей диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день. После операции Надежда не вышла на связь со своим супругом, а врачи позвонили ему только через день и сообщили, что она так и не пришла в себя.

Пациентку перевели в Кузбасскую областную клиническую больницу. В областном центре врачи заявили, что у Надежды развился отёк мозга и наступила кома, но причину такого ухудшения состояния медики назвать не смогли. Прогнозов по выздоровлению Надежды врачи тоже не дают, всё, что удаётся сделать, — это поддерживать её жизнь.

Родственники подали заявление в СК и областной Минздрав. Они предполагают, что причина может крыться в неудачной анестезии, ведь в больнице, где проводили операцию, по их словам, у пациентов ранее уже возникали проблемы из-за наркоза.