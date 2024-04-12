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12 апреля, 08:42

Красотка из Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса. Родные уверены: всему виной наркоз

СК проверяет больницу в Кузбассе, где молодая мать впала в кому после аппендицита

Выздоровления 25-летней Надежды ждут супруг, родители и 5-летний сын. Обложка © SHOT

Выздоровления 25-летней Надежды ждут супруг, родители и 5-летний сын. Обложка © SHOT

25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендикса. У неё развился отёк мозга. Родственники считают, что пациентке сделали неправильный наркоз.

По данным SHOT, 23 марта жительница Анжеро-Судженска обратилась с болями в животе в местную больницу. Ей диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день. После операции Надежда не вышла на связь со своим супругом, а врачи позвонили ему только через день и сообщили, что она так и не пришла в себя.

Пациентку перевели в Кузбасскую областную клиническую больницу. В областном центре врачи заявили, что у Надежды развился отёк мозга и наступила кома, но причину такого ухудшения состояния медики назвать не смогли. Прогнозов по выздоровлению Надежды врачи тоже не дают, всё, что удаётся сделать, — это поддерживать её жизнь.

Родственники подали заявление в СК и областной Минздрав. Они предполагают, что причина может крыться в неудачной анестезии, ведь в больнице, где проводили операцию, по их словам, у пациентов ранее уже возникали проблемы из-за наркоза.

Ошибка врачей с наркозом стоила жизни лёгшей на хирургический стол москвичке
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Ранее онкобольная россиянка после рентгена узнала, что врачи забыли в её теле скальпель. Хирурги из Сочи не заметили опухоль на начальной стадии рака, а в начале 2023 года состояние женщины резко ухудшилось. Было принято решение провести операцию на кишечнике. После этого пациентку отправили на курс химиотерапии. Когда она сделала повторный рентген уже в Екатеринбурге, врачи были шокированы, увидев на снимках операционный инструмент в полости тела.

Марина Калегина
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