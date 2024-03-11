Ошибка врачей с наркозом стоила жизни лёгшей на хирургический стол москвичке

Пациентка одной из столичных клиник умерла во время плановой операции, не приходя в сознание. Родные скончавшейся считают, что причиной смерти стал неправильно проведённый наркоз, узнал SHOT.

По информации телеграм-канала, 40-летняя сотрудница сельскохозяйственного центра "Сколково" по имени Анастасия К. 28 февраля посетила московскую клинику GMS Hospital на Каланчёвской улице для проведения плановой хирургической операции по части женского здоровья. По завершении процедур она слишком долго не приходила в сознание, из-за чего её перевели в реанимационную палату НИИ им. Склифосовского. Медики девять дней пытались привести пациентку в чувство и вырвать из лап смерти, но, к несчастью, безуспешно — в конце концов у неё остановилось сердце.