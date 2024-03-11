Ошибка врачей с наркозом стоила жизни лёгшей на хирургический стол москвичке
SHOT: Пациентка московской клиники умерла из-за наркоза при плановой операции
Умершая пациентка клиники в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Пациентка одной из столичных клиник умерла во время плановой операции, не приходя в сознание. Родные скончавшейся считают, что причиной смерти стал неправильно проведённый наркоз, узнал SHOT.
По информации телеграм-канала, 40-летняя сотрудница сельскохозяйственного центра "Сколково" по имени Анастасия К. 28 февраля посетила московскую клинику GMS Hospital на Каланчёвской улице для проведения плановой хирургической операции по части женского здоровья. По завершении процедур она слишком долго не приходила в сознание, из-за чего её перевели в реанимационную палату НИИ им. Склифосовского. Медики девять дней пытались привести пациентку в чувство и вырвать из лап смерти, но, к несчастью, безуспешно — в конце концов у неё остановилось сердце.
Как рассказывают родные Анастасии, доктора из Склифосовского заявили им, что причина смерти, скорее всего, кроется в неверном введении в наркоз, которое осуществили в GMS Hospital. Муж пациентки уточнил, что этим вопросом в частной клинике заведовали анестезиолог Олег Голубченко и завотделением анестезиологии и реанимации Игорь Володин. Первый отказался от комментариев SHOT, со вторым журналисты телеграм-канала не смогли связаться. Руководство и представители клиники тоже отказались от общения. Супруг Анастасии подал заявление в полицию, правоохранители приступили к проверке.
Ранее Life.ru рассказывал о другом резонансом случае гибели пациента после хирургии в одном из частных медучреждений Москвы. 27 февраля, спустя 10 дней после проведённой операции по резекции желудка в клинике знаменитого хирурга Тимура Хайдарова и выписки, умер бизнесмен Пётр Гаврилов. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Эксперты предполагают, что причиной смерти стало запущенное острое воспаление брюшины (перитонит), развившееся через два дня после хирургической операции.