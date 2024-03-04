Беременная жена Хайдарова попала в больницу на фоне стресса
Беременную жену хирурга Хайдарова Светлану Сильваши положили на сохранение
Светлана Сильваши. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel
Жену пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши госпитализировали на шестом месяце беременности в одну из элитных клиник в Одинцовском районе Московской области. Сильваши рассказала, что её положили в отделение патологии на фоне нервов и стресса из-за событий, связанных с семейной клиникой IQ Plastique.
Светлана Сильваши в больнице. Фото © (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel
"Сейчас под 24-часовой капельницей лежу. У меня высокий гипертонус, отёки сильные", — пояснила супруга Хайдарова в беседе с Life.ru.
Сильваши уточнила, что её положили в больницу на сохранение, чтобы ничего не угрожало малышу. По словам супруги Хайдарова, плохо ей стало ещё в пятницу, 1 марта, поэтому медики и приняли решение о госпитализации. Сильваши пояснила, что не знает точно, когда её выпишут.
У пары в 2022 году родилась дочка Амира. Вместе с этим семья воспитывает дочь Софию от первого брака Светланы.
Ранее Life.ru писал, что бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова. Он скончался спустя 10 дней после резекции желудка. Предварительная причина — заражение крови после хирургического вмешательства. Родственники Гаврилова готовятся судиться с клиникой. После произошедшего силовики пришли в клинику с обысками. Глава медучреждения дал Life.ru свой комментарий о состоянии пациента после операции. 28 февраля СК завёл уголовное дело по факту смерти Гаврилова.