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4 марта, 12:47

Беременная жена Хайдарова попала в больницу на фоне стресса

Беременную жену хирурга Хайдарова Светлану Сильваши положили на сохранение

Светлана Сильваши. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

Светлана Сильваши. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

Жену пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши госпитализировали на шестом месяце беременности в одну из элитных клиник в Одинцовском районе Московской области. Сильваши рассказала, что её положили в отделение патологии на фоне нервов и стресса из-за событий, связанных с семейной клиникой IQ Plastique.

Светлана Сильваши в больнице. Фото © (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

Светлана Сильваши в больнице. Фото © (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

"Сейчас под 24-часовой капельницей лежу. У меня высокий гипертонус, отёки сильные", — пояснила супруга Хайдарова в беседе с Life.ru.

Сильваши уточнила, что её положили в больницу на сохранение, чтобы ничего не угрожало малышу. По словам супруги Хайдарова, плохо ей стало ещё в пятницу, 1 марта, поэтому медики и приняли решение о госпитализации. Сильваши пояснила, что не знает точно, когда её выпишут.

У пары в 2022 году родилась дочка Амира. Вместе с этим семья воспитывает дочь Софию от первого брака Светланы.

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Ранее Life.ru писал, что бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова. Он скончался спустя 10 дней после резекции желудка. Предварительная причина — заражение крови после хирургического вмешательства. Родственники Гаврилова готовятся судиться с клиникой. После произошедшего силовики пришли в клинику с обысками. Глава медучреждения дал Life.ru свой комментарий о состоянии пациента после операции. 28 февраля СК завёл уголовное дело по факту смерти Гаврилова.

Дарья Нарыкова
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