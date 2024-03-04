Беременная жена Хайдарова попала в больницу на фоне стресса

Жену пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши госпитализировали на шестом месяце беременности в одну из элитных клиник в Одинцовском районе Московской области. Сильваши рассказала, что её положили в отделение патологии на фоне нервов и стресса из-за событий, связанных с семейной клиникой IQ Plastique.

Светлана Сильваши в больнице. Фото © (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

"Сейчас под 24-часовой капельницей лежу. У меня высокий гипертонус, отёки сильные", — пояснила супруга Хайдарова в беседе с Life.ru.

Сильваши уточнила, что её положили в больницу на сохранение, чтобы ничего не угрожало малышу. По словам супруги Хайдарова, плохо ей стало ещё в пятницу, 1 марта, поэтому медики и приняли решение о госпитализации. Сильваши пояснила, что не знает точно, когда её выпишут.