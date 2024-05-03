"День скорби": Историк рассказала о смысле и главных традициях Страстной пятницы

Православные христиане 3 мая вспоминают один из последних дней земной жизни Иисуса Христа — Страстную пятницу. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева объяснила, какой смысл несёт в себе этот день для верующих.

"Страстная пятница является в христианской традиции скорбным днём, или иначе — днём траура верующих. Будучи днём воспоминания спасительных страстей Христа, этот день символизирует события, когда в пятницу Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, затем был распят и умер. Чтобы Иисус Христос воскрес, возвестив победу жизни над смертью, он должен был быть распят", — подчеркнула историк в беседе с RuNews24.

По словам Чабиевой, событие распятия — ключевой символ Страстной пятницы. Именно поэтому священники надевают тёмные рясы и проводят три службы, посвящённые историям страданий Христа на кресте, его кончины и погребения.

Кроме того, Страстная пятница является днём строгого поста. В частности, в этот день христиане не едят вплоть до окончания чина выноса плащаницы, только после этого они могут употребить хлеб и выпить воды. По словам историка, в Страстную пятницу нельзя заниматься огородом и "тыкать" вилы и лопаты в землю — это большой грех. При этом можно прививать деревья и кустарники. Чабиева добавила, что в доме можно убираться, но не стирать. Кроме того, запрещается шить или вязать. А вот печь сдобу можно, так как выпечка поможет избавиться от многих болезней, подытожила специалист.