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2 мая, 11:32

"Время скорби": Верующим объяснили, как правильно провести последние три дня перед Пасхой

Священник Савченко: Страстные четверг, пятница и суббота посвящены скорби

Страстные четверг, пятница и суббота посвящены скорби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Страстные четверг, пятница и суббота посвящены скорби. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Праздник Светлой Пасхи, который символизирует воскрешение Иисуса Христа, является главным священным событием года для православных христиан. Ожидая его, верующим важно углубить свою веру и подготовиться духовно. Как правильно провести последние три дня перед Пасхой, рассказал священник Николай Савченко.

"Это дни Страстной недели, когда верующие готовятся к Пасхе. В четверг состоялась Тайная вечеря, после которой Господь молился. Во время молитвы, когда его ученики утомились и уже засыпали, он их немного упрекал в том, что они клонятся ко сну. В этот момент пришла стража, схватила Христа Спасителя и увела на суд", напомнил иерей в беседе с "Вечерней Москвой".

Страстная пятница, в которую произошло распятие Спасителя, посвящена страданию. Суббота является днём молчания и скорби, так как в этот день Господь лежал во гробе. Как пояснил Савченко, в эти дни православным следует больше молиться и меньше развлекаться. Также верующие должны быть более внимательны к себе. Следует избегать ненужных, ложных и пустых проявлений, чувств и дел, призвал священник.

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Евгения Мосс
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