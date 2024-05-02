"Время скорби": Верующим объяснили, как правильно провести последние три дня перед Пасхой

Праздник Светлой Пасхи, который символизирует воскрешение Иисуса Христа, является главным священным событием года для православных христиан. Ожидая его, верующим важно углубить свою веру и подготовиться духовно. Как правильно провести последние три дня перед Пасхой, рассказал священник Николай Савченко.

"Это дни Страстной недели, когда верующие готовятся к Пасхе. В четверг состоялась Тайная вечеря, после которой Господь молился. Во время молитвы, когда его ученики утомились и уже засыпали, он их немного упрекал в том, что они клонятся ко сну. В этот момент пришла стража, схватила Христа Спасителя и увела на суд", — напомнил иерей в беседе с "Вечерней Москвой".

Страстная пятница, в которую произошло распятие Спасителя, посвящена страданию. Суббота является днём молчания и скорби, так как в этот день Господь лежал во гробе. Как пояснил Савченко, в эти дни православным следует больше молиться и меньше развлекаться. Также верующие должны быть более внимательны к себе. Следует избегать ненужных, ложных и пустых проявлений, чувств и дел, призвал священник.