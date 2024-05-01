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1 мая, 05:01

Россиянам объяснили, как завершить Великий пост без вреда для организма

Диетолог Соломатина: В первые дни после поста лучше обойтись молочными белками

Резкое возвращение к обычному рациону питания после Великого поста может пагубно сказаться на здоровье. Как избежать вреда для организма, "Вечерней Москве" объяснила диетолог Елена Соломатина.

"Когда определённой пищи в рационе становится меньше или она вовсе отсутствует, в организме перестают вырабатываться специальные ферменты для её усвоения. Происходит перестройка всех систем... Поэтому выходить из поста нужно постепенно", — предупредила специалист.

По её словам, сразу после поста категорически противопоказаны шашлыки из красного мяса. Начинать следует с более лёгких продуктов животного происхождения: рыбы, индейки и курицы. Страдающим проблемами желудочно-кишечного тракта и людям среднего и старшего возраста первые несколько дней стоит обходиться молочными белками: творогом, сыром, натуральным йогуртом. Далее нужно вводить рыбу и курицу, и только после полной адаптации организма можно полакомиться красным мясом.

Что касается алкоголя — после выхода с поста с ним нужно быть особенно осторожным, чтобы не нагрузить поджелудочную железу и желчный пузырь, заключила диетолог.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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