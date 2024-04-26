Россиянам объяснили, сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не пожалеть Эксперт Лялина: Сальмонеллы могут находиться внутри и снаружи яйца до 3 недель 26 апреля, 05:34 Употребление до двух-трёх яиц в день может быть частью здорового рациона питания. Фото © Freepik

Близится Пасха, и многие в этот день, да и после него усиленно налегают на яйца в угоду традициям. Но сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья? Правда ли, что в этом продукте содержится много холестерина? Чем грозит переедание? На эти вопросы Life.ru ответила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В целом многие рекомендации указывают на то, что употребление до двух-трёх яиц в день может быть частью здорового рациона питания. Яйца — это доступный для всех источник белка. Однако если у вас есть какие-либо медицинские противопоказания (аллергии, не усваивается белок, повышенный холестерин и т. д.), вам лучше проконсультироваться с врачом или диетологом. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

По словам эксперта, повышением холестерина пугают всех, кто употребляет большое количество яиц. В яйцах он действительно присутствует, в основном в белке, а не в желтке. Но, соблюдая суточные нормы употребления и придерживаясь рационального питания, вы можете не бояться повышения этого показателя, успокоила Лялина.

Какие же угрозы несут яйца, если их неправильно готовить и хранить? Наиболее опасная проблема — сальмонеллёз. Палочка сальмонеллы может находиться как внутри, так и снаружи яйца до трёх недель. Симптомы этого заболевания включают в себя желудочные расстройства, тошноту, рвоту, диарею и лихорадку.

"Поэтому важно нагревать яйца до достаточной температуры, чтобы убить бактерии, и обеспечивать гигиенические условия при их обработке и хранении, чтобы предотвратить риск заражения. Лучше отказаться от глазуньи, домашнего майонеза, если вы точно не уверены в "чистоте" и безопасности яйца", — подчеркнула эксперт.

Рекомендуется не мыть яйца перед их хранением, так как это может удалить защитный слой с поверхности, в результате увеличить риск заражения бактериями и сократить сроки годности. Однако непосредственно перед приготовлением нужно помыть скорлупу простой тёплой водой, а затем протереть сухой чистой тканью или бумажным полотенцем.

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Авторы Андрей Горяничев