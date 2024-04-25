Россиянам объяснили, как справиться с "шашлычными афтершоками" на майских праздниках Эксперт Лялина: Чтобы избежать переедания, шашлык нельзя запивать газировкой 25 апреля, 05:40 При переедании шашлыков помогут растительные чаи с мелиссой, ромашкой, мятой. Обложка © Freepik.com/kamranaydinov

Впереди майские праздники — традиционный период выездов на дачу, шашлыков и отдыха на природе. Однако многие россияне часто забывают о мере, и "шашлычный зажор" начинает отзываться в организме разными неприятными "афтершоками": вздутием, тяжестью и даже болью. О том, как уберечь здоровье на длинных каникулах, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Чтобы не переедать на пикниках и застольях, эксперт советует взять за правило оценивать совместимость продуктов. Так, белки (наш любимый шашлык из мяса или рыбы) отлично сочетаются с большим количеством овощей, лучше свежих. А вот салатов с майонезом лучше избегать. Заправки, алкоголь, сладкое — это всё нагрузка на поджелудочную железу, а значит, проблемы с пищеварением после них гарантированы.

Чтобы избежать переедания, важно следовать простым правилам: есть медленно и осознанно, наслаждаясь каждым кусочком пищи, главное правило — пробовать, а не есть;

пить воду перед едой, это поможет не переедать;

не запивать еду газировкой;

планировать приёмы пищи и больше двигаться.

Если вы уже переели и чувствуете тяжесть и вздутие, то некоторые натуральные препараты, к примеру растительные чаи с пищеварительными травами (мелисса, ромашка, мята), могут помочь уменьшить неприятные ощущения в животе. Если тяжесть остаётся, необходимо прибегнуть к ферментам: мезиму, панкреатину, фесталу. Данные препараты улучшают пищеварение, однако не рекомендуются людям с панкреатитом или повышенной кислотностью. Если после еды вы всегда ощущаете тяжесть и вздутие, ферменты можно пить и до трапезы. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

При вздутии может помочь массаж живота, он улучшает переваривание и снижает дискомфорт. Его нужно делать аккуратно, по часовой стрелке, используя лёгкие круговые движения. Можно попробовать упражнение "сгибание колен к животу". Всё это повышает перистальтику кишечника и в итоге облегчает тяжесть в животе, советует Лялина.

Если вы чувствуете себя энергичным и полным сил после приёма пищи, это и есть признак насыщения. Важно слушать своё тело и обращать внимание на сигналы о насыщении, чтобы избежать переедания.

Кстати, ранее россияне рассказали, сколько шашлыка готовы съесть за один присест. По мнению большинства респондентов, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких и друзей, то предела количеству шашлыка нет.

Авторы Андрей Горяничев