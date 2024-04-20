Опрос показал, сколько шашлыка готовы съесть россияне за один присест

Почти половина (40%) россиян готовы съесть за один раз полкилограмма шашлыка и даже больше. При этом четверть людей остановится в диапазоне от 200 до 350 граммов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса Россельхозбанка.

По мнению большинства респондентов, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких и друзей, то предела количеству шашлыка нет. Четверть россиян за один присест готовы съесть максимум 350 граммов мяса, каждый пятый — не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило.

Между тем лучше всего для приготовления шашлыка использовать свинину. На втором месте оказались курица и индейка, а в тройку лидеров вошла баранина. Опрошенные также назвали говядину и разные виды рыбы. Около 5% россиян отметили, что предпочитают шашлык из овощей или грибов.

Больше половины респондентов (69%) любят готовить шашлык сами и не доверяют его приготовление посторонним. При этом около 10% россиян покупают уже готовое блюдо. Кроме того, примерно каждый пятый приобретает замаринованное мясо для экономии времени, но всё равно радуется, когда жарит шашлык. Вместе с тем опрошенные поразмышляли о том, какой нужно использовать дополнительный ингредиент, чтобы сделать мясо ещё вкуснее. Некоторые ответили, что главное — это приятная компания рядом. А вот менее востребованными оказались остальные дополнения — соус, лук или алкоголь.