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20 апреля, 12:04

Опрос показал, сколько шашлыка готовы съесть россияне за один присест

Опрос: Около 40 процентов россиян готовы съесть 500 граммов шашлыка за один раз

Почти половина (40%) россиян готовы съесть за один раз полкилограмма шашлыка и даже больше. При этом четверть людей остановится в диапазоне от 200 до 350 граммов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса Россельхозбанка.

По мнению большинства респондентов, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких и друзей, то предела количеству шашлыка нет. Четверть россиян за один присест готовы съесть максимум 350 граммов мяса, каждый пятый — не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило.

Между тем лучше всего для приготовления шашлыка использовать свинину. На втором месте оказались курица и индейка, а в тройку лидеров вошла баранина. Опрошенные также назвали говядину и разные виды рыбы. Около 5% россиян отметили, что предпочитают шашлык из овощей или грибов.

Больше половины респондентов (69%) любят готовить шашлык сами и не доверяют его приготовление посторонним. При этом около 10% россиян покупают уже готовое блюдо. Кроме того, примерно каждый пятый приобретает замаринованное мясо для экономии времени, но всё равно радуется, когда жарит шашлык. Вместе с тем опрошенные поразмышляли о том, какой нужно использовать дополнительный ингредиент, чтобы сделать мясо ещё вкуснее. Некоторые ответили, что главное — это приятная компания рядом. А вот менее востребованными оказались остальные дополнения — соус, лук или алкоголь.

Гастроэнтеролог назвал идеальное мясо для шашлыка
Гастроэнтеролог назвал идеальное мясо для шашлыка

А ранее диетолог рассказала, какой маринад идеально подойдёт для шашлыка. По словам специалиста, лучше всего использовать натуральные продукты, ведь тогда маринад упростит процесс переваривания, а организм скажет спасибо.

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Freepik / timolina

Дарья Нарыкова
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