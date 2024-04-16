Гастроэнтеролог назвал идеальное мясо для шашлыка Врач Фарбер посоветовал брать индейку, курицу или рыбу для шашлыка 16 апреля, 13:58 Лучше всего для шашлыка подойдут индейка, курица или рыба. Обложка © Freepik

Наиболее полезным и диетическим для приготовления шашлыка будет мясо курицы или индейки, также есть смысл попробовать запечь на огне рыбу. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

"Прежде всего необходимо определиться с видом мяса. Я рекомендую выбирать курицу или индейку, очищенные от кожи", — поделился он.

Медик добавил, что отличная альтернатива традиционному шашлыку — запечённая рыба, потому что в ней гораздо больше полезных веществ, а главное — продукт легче усвоится организмом. Фарбер обратил внимание, что следует правильно хранить мясо, иначе высок риск отравиться во время пикника.

Так, сырой шашлык следует хранить при температуре от −2 до +4 градусов. Без специй и добавок его можно держать в холодильнике до 36 часов, а вот замаринованный продукт продержится только сутки. Также врач посоветовал не налегать на специи и соусы, маринуя мясо или рыбу. По его словам, достаточно соли, перца, лука и яблочного уксуса, в противном случае шашлык станет источником огромного числа канцерогенов.

Ранее сообщалось, что зажаренное в соке ягод мясо может убирать отёки и возвращать коже здоровый тон. Но важно знать меру, не потребляя более килограмма шашлыка, так как это чревато белковым отравлением. Есть мясо стоит со свежими овощами и запивать большим количеством воды.

Авторы Татьяна Миссуми