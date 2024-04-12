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12 апреля, 02:39

Назван способ сбросить вес с помощью ягодного шашлыка

Диетолог Подымникова: Жаренный в ягодном соке шашлык может убирать отёки

До майских праздников осталось меньше месяца, уже вскоре многие россияне откроют традиционный сезон шашлыков. А диетолог Владислава Подымникова раскрыла, как с помощью жареного мяса можно помочь фигуре избавиться от лишних килограммов и убрать отёки.

"В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий", объяснила врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Медик добавила, что для диетического шашлыка лучше выбрать курицу или говядину, в которых содержится мало жира. Для маринада важно отказаться от майонеза и сметаны, отдав предпочтение греческому йогурту или ягодам. Зажаренное в соке ягод мясо может убирать отёки и возвращать коже здоровый тон. Но важно знать меру, предупредила Подымникова, призвав не есть более килограмма мяса с мангала, так как это чревато белковым отравлением. Есть шашлык стоит со свежими овощами и запивать большим количеством воды.
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К слову, ранее Life.ru сообщал о том, что ценник на шашлычный набор к 2024 году возрос на 10–25%, а в особенности это заметно по стоимости куриного мяса и свинины. При расчёте использовалась сумма компонентов, использующихся при традиционном приготовлении шашлыка на мангале: полтора килограмма мяса (свиного, куриного или говяжьего) и маринад, в который входят полкило репчатого лука, соль, перец и уксус.
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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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