Назван способ сбросить вес с помощью ягодного шашлыка

До майских праздников осталось меньше месяца, уже вскоре многие россияне откроют традиционный сезон шашлыков. А диетолог Владислава Подымникова раскрыла, как с помощью жареного мяса можно помочь фигуре избавиться от лишних килограммов и убрать отёки.

"В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий", — объяснила врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".