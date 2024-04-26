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26 апреля, 19:29

Священник рассказал, грешно ли верующим есть куличи до Пасхи

Священник Савченко заявил, что православным не стоит есть куличи до Пасхи

В первое воскресенье следующего месяца, 5 мая, православные россияне будут отмечать Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения, знаменующий окончание Великого поста. В связи с этим священник храма Спасителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко в интервью "Пятому каналу" объяснил, можно ли есть куличи до этого праздника.

Собеседник канала рассказал, что сейчас пасхальный хлеб с удовольствием покупают даже некрещёные и неверующие люди. И, по его словам, нет никакого запрета на употребление в пищу этого продукта таким гражданам. У православных же кулич является одним из основных символов светлого праздника. И воцерковлённым, которые придерживаются поста, не стоит есть его до Пасхи.

"Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придёт Пасха. Всё-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет. Надо в первую очередь думать о том, чтобы не допустить какие-то другие грехи, чем вот этот вот кулич", — заявил Савченко.

Он также объяснил это правило тем, что в состав кулича входят составляющие, запрещённые к поеданию во время Великого поста. Также собеседник канала сообщил о том, что если кулич зачерствеет, то его можно выбросить.

"И здесь допустимо отношение как ко всякой еде", — сообщил священник храма Спасителя Петра.

В то же время, по словам митрополита Московского в Петербурге, переплата за куличи, являющиеся символом светлого праздника, — расточительство. Поэтому священнослужитель посоветовал не тратиться на кулич, который богат на различные украшения и декор, а отдать эти лишние средства на благотворительность.

Россиянам объяснили, сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не пожалеть
Россиянам объяснили, сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не пожалеть

Ранее Life.ru писал, что стоимость культового пасхального угощения в России отличается от региона к региону. За последний год цена одного кулича увеличилась на 13%.

Обложка ©

Pixabay / Couleur

Алексей Соловьёв
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