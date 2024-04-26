Священник рассказал, грешно ли верующим есть куличи до Пасхи

В первое воскресенье следующего месяца, 5 мая, православные россияне будут отмечать Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения, знаменующий окончание Великого поста. В связи с этим священник храма Спасителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко в интервью "Пятому каналу" объяснил, можно ли есть куличи до этого праздника.

Собеседник канала рассказал, что сейчас пасхальный хлеб с удовольствием покупают даже некрещёные и неверующие люди. И, по его словам, нет никакого запрета на употребление в пищу этого продукта таким гражданам. У православных же кулич является одним из основных символов светлого праздника. И воцерковлённым, которые придерживаются поста, не стоит есть его до Пасхи.

"Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придёт Пасха. Всё-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет. Надо в первую очередь думать о том, чтобы не допустить какие-то другие грехи, чем вот этот вот кулич", — заявил Савченко.

Он также объяснил это правило тем, что в состав кулича входят составляющие, запрещённые к поеданию во время Великого поста. Также собеседник канала сообщил о том, что если кулич зачерствеет, то его можно выбросить.

"И здесь допустимо отношение как ко всякой еде", — сообщил священник храма Спасителя Петра.

В то же время, по словам митрополита Московского в Петербурге, переплата за куличи, являющиеся символом светлого праздника, — расточительство. Поэтому священнослужитель посоветовал не тратиться на кулич, который богат на различные украшения и декор, а отдать эти лишние средства на благотворительность.