Что ни в коем случае нельзя делать в Страстную пятницу — самый строгий день Великого поста 2024 Сегодняшний день станет для большинства православных христиан настоящим испытанием. Ведь Страстная пятница считается самым строгим и сложным днём для всех, кто соблюдает Великий пост. В этот день очень много запретов, про которые подробно расскажем. 3 мая, 05:00 23404 23404 Чего нельзя делать на Страстную пятницу, чтобы не нагрешить в самый строгий день Великого поста? Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Страстная пятница — это день накануне Пасхи, когда вспоминается распятие Иисуса Христа. Во время него верующие соблюдают строгий пост и посещают церковные службы. Также есть запреты на еду и питьё, нельзя веселиться и громко смеяться. Страстная пятница — это день, во время которого нужно много молиться и размышлять о своих грехах, просить их простить.

Страстная пятница: история самого строгого дня Великого поста

История Страстной пятницы: почему именно в этот день скорбят верующие и устраивают голодовку? Фото © azbyka

Страстная пятница — это один из самых важных дней в Православной церкви, который отмечается в последнюю пятницу Великого поста. В 2024 году строгий день выпадает на 3 мая. В этот день христиане почитают память страданий и смерти Иисуса Христа.

История этого особого дня на Страстной седмице — пятницы — уходит корнями в древность. Уже в IV веке христиане начали отмечать его как день памяти страданий Господа. Проводились богослужения, чтения Евангелия о страданиях Христа, а также особые обряды, напоминающие о крестной смерти Спасителя.

В Евангелии написано, что Спаситель подвергся мученической смерти именно в пятницу. В этот день сначала пронесли крест по улицам Иерусалима, а затем поставили и распяли на нём Иисуса Христа. Произошло это за стенами древнего города, на горе Голгофа. Именно поэтому Страстная пятница — день скорби.

Чего нельзя делать в Страстную пятницу 3 мая

Запреты на Страстную пятницу: чего нельзя делать 3 мая. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Есть много запретов на предпоследний и самый строгий день Великого поста. Например, православным христианам нельзя в этот день заниматься следующим: Принимать пищу до выноса плащаницы Господа в 15:00. Но и потом есть можно далеко не всё. Употреблять алкоголь и курить 3 мая нельзя. Участвовать в развлечениях и шумных мероприятиях тоже. Проводить время весело и бесцельно, так как Страстная пятница — день траура и памяти о страданиях Христа. Заниматься делами, которые могут отвлечь от духовных размышлений и молитвы. В Страстную пятницу запрещено проводить уборку и выполнять сельскохозяйственные работы. Если выпал на 3 мая день рождения, то от его торжественного празднования тоже стоит воздержаться. Отметить позже, например в Пасху, 5 мая. В Страстную пятницу нельзя петь и танцевать, громко смеяться. Запрещено богохульствовать и сквернословить. Ругаться и ссориться с близкими также нельзя в предпоследний день Великого поста 2024 года, 3 мая.

Вместо этого в Страстную пятницу рекомендуется посещать церковные службы, читать Библию, молиться, совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Это время предназначено для внутреннего очищения, покаяния и приближения к Богу.

Что можно и что нельзя есть в Страстную пятницу

Что разрешается Церковью делать 3 мая в Страстную пятницу? Фото © Shutterstock / FOTODOM

В Страстную пятницу — предпоследний день Великого поста — верующим рекомендуется соблюдать особые правила по питанию, то есть воздержаться от большинства продуктов. По канонам Страстной пятницы до 15:00, пока не вынесут плащаницу Христа, нельзя вообще ничего есть. Также под полным запретом в Страстную пятницу следующие продукты: 1. Мясо и мясные продукты (включая птицу и рыбу). 2. Жирные блюда. 3. Молочные продукты (молоко, сыр, йогурт и т.д.). 4. Яйца.

Вместо этого в Страстную пятницу Церковь рекомендует употреблять в пищу лёгкие и нежирные продукты, такие как овощи, фрукты, зерновые культуры, орехи и сухофрукты. Также можно приготовить блюда на основе растительных ингредиентов.

Важно помнить, что пост в Страстную пятницу 3 мая не только физическое воздержание от пищи, но и время духовной подготовки к Пасхе, время молитвы, покаяния и внутреннего очищения души.

Авторы Елизавета Терешкова