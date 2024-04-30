Только родившиеся в СССР знают ответы на эти 5 вопросов о советском детстве

Советское детство было уникальным временем, наполненным незабываемыми моментами и яркими воспоминаниями. Собрали пять вопросов о школьных годах СССР, на которые ответят только те, кто родился в Союзе!

Сколько стоил пломбир в вафельном стаканчике в Советском Союзе?

Только родившиеся в СССР знают ответы на эти пять вопросов. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Вопрос не такой простой, как многим может показаться. Хотя многие помнят пломбир "по 20 копеек", на самом деле до конца 1970-х он стоил 19 копеек. Тем не менее сдача всегда доставалась продавщице. Эти нюансы до сих пор вспоминаются многими. Неформально, конечно.

Какие советские конфеты считались признаком роскоши?

Каким было детство в СССР? Фото © ТАСС / Максимов Павел

Подсказка: эти конфеты начали выпускать на Владивостокской кондитерской фабрике в 1967 году, а затем уже на заводе "Ротфронт". Появились на свет они благодаря поездке министра пищевой промышленности СССР В.П. Зотова в Чехословакию. Там он попробовал конфеты ptasie mleczko фабрики "Ведель" и поручил кондитерам со всего СССР сделать такие же конфеты. Должно быть, вы уже догадались? Конечно же, это "Птичье молоко"!

О каком велосипеде мечтали советские дети?

Пять вопросов, на которые ответят только те, кто вырос в СССР. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Скорее всего, в головах большинства читателей этого материала всплывёт название велосипеда "Школьник". Отличный велик, но всё-таки мечтали ребята совсем о другой модели. Все ждали, когда они будут достаточно взрослыми, чтобы родители подарили "Орлёнка". Конечно, навороченным его не назовёшь, однако у простого и надёжного велосипеда были свои преимущества. Он был предназначен для ребят 7–14 лет и являлся негласным символом перехода от детства к юношеству. Когда ребёнок пересаживался на "Орлёнка", это означало, что он уже взрослый!

Во сколько выходила передача "Спокойной ночи, малыши!"?

Воспоминания о советском детстве. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Вопрос с подвохом. На самом деле за программой не было закреплено точное время — всегда подстраивались под эфирную сетку. Поэтому детишки каждый день внимательно слушали, не началась ли уже программа. В советское время (с момента создания шоу в 1964-м и до 1992 года) она выходила в интервале между 19:30 и 20:45.

Кто автор легендарных "Денискиных рассказов"?

Тест на знание советского детства. Фото © ТАСС / Владимир Межевич, Алекса Толочко

Остаётся только надеяться, что современные дети читали эту уморительную книгу. Конечно, все, кто вырос в Союзе, знают, что автор произведения — Виктор Драгунский. Он написал множество текстов песен, книг, но "Денискины рассказы" стали его самым известным произведением. Оно повествует о приключениях мальчика по имени Денис Кораблёв, его друзей и соседей. А какой у вас был самый любимый рассказ из этой серии?