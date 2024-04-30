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30 апреля, 06:00

Только родившиеся в СССР знают ответы на эти 5 вопросов о советском детстве

Выросли в СССР? Проверьте свои знания о советском детстве и узнайте, сможете ли вы ответить на эти интересные вопросы. Окунитесь с нами в те незабываемые моменты и узнайте, сколько вы помните!

Советское детство было уникальным временем, наполненным незабываемыми моментами и яркими воспоминаниями. Собрали пять вопросов о школьных годах СССР, на которые ответят только те, кто родился в Союзе!

Сколько стоил пломбир в вафельном стаканчике в Советском Союзе?

Только родившиеся в СССР знают ответы на эти пять вопросов. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Только родившиеся в СССР знают ответы на эти пять вопросов. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Вопрос не такой простой, как многим может показаться. Хотя многие помнят пломбир "по 20 копеек", на самом деле до конца 1970-х он стоил 19 копеек. Тем не менее сдача всегда доставалась продавщице. Эти нюансы до сих пор вспоминаются многими. Неформально, конечно.

Какие советские конфеты считались признаком роскоши?

Каким было детство в СССР? Фото © ТАСС / Максимов Павел

Каким было детство в СССР? Фото © ТАСС / Максимов Павел

Подсказка: эти конфеты начали выпускать на Владивостокской кондитерской фабрике в 1967 году, а затем уже на заводе "Ротфронт". Появились на свет они благодаря поездке министра пищевой промышленности СССР В.П. Зотова в Чехословакию. Там он попробовал конфеты ptasie mleczko фабрики "Ведель" и поручил кондитерам со всего СССР сделать такие же конфеты. Должно быть, вы уже догадались? Конечно же, это "Птичье молоко"!

О каком велосипеде мечтали советские дети?

Пять вопросов, на которые ответят только те, кто вырос в СССР. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Пять вопросов, на которые ответят только те, кто вырос в СССР. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Скорее всего, в головах большинства читателей этого материала всплывёт название велосипеда "Школьник". Отличный велик, но всё-таки мечтали ребята совсем о другой модели. Все ждали, когда они будут достаточно взрослыми, чтобы родители подарили "Орлёнка". Конечно, навороченным его не назовёшь, однако у простого и надёжного велосипеда были свои преимущества. Он был предназначен для ребят 7–14 лет и являлся негласным символом перехода от детства к юношеству. Когда ребёнок пересаживался на "Орлёнка", это означало, что он уже взрослый!

Во сколько выходила передача "Спокойной ночи, малыши!"?

Воспоминания о советском детстве. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Воспоминания о советском детстве. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Вопрос с подвохом. На самом деле за программой не было закреплено точное время — всегда подстраивались под эфирную сетку. Поэтому детишки каждый день внимательно слушали, не началась ли уже программа. В советское время (с момента создания шоу в 1964-м и до 1992 года) она выходила в интервале между 19:30 и 20:45.

Кто автор легендарных "Денискиных рассказов"?

Тест на знание советского детства. Фото © ТАСС / Владимир Межевич, Алекса Толочко

Тест на знание советского детства. Фото © ТАСС / Владимир Межевич, Алекса Толочко

Остаётся только надеяться, что современные дети читали эту уморительную книгу. Конечно, все, кто вырос в Союзе, знают, что автор произведения — Виктор Драгунский. Он написал множество текстов песен, книг, но "Денискины рассказы" стали его самым известным произведением. Оно повествует о приключениях мальчика по имени Денис Кораблёв, его друзей и соседей. А какой у вас был самый любимый рассказ из этой серии?

Нет никаких сомнений, что, если вы выросли в СССР, вы безошибочно ответили на все вопросы. Жаль только, что для нас это воспоминания, которые несут особую ценность, а для современных детей — лишь кусочки истории государства, в котором они никогда не были. Как думаете, молодёжь из вашей семьи знает правильные ответы?

10 фото советских рынков, посмотрев которые без ностальгии вы не уйдёте
10 фото советских рынков, посмотрев которые без ностальгии вы не уйдёте
Обложка ©

ТАСС / Борис Кавашкин

Сергей Трофимов
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