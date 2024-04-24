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24 апреля, 06:00

10 фото советских рынков, посмотрев которые без ностальгии вы не уйдёте

Рынки можно ненавидеть, можно любить всей душой, но спорить с тем, что они — часть нашего культурного кода, просто нет смысла. Life.ru собрал 10 оживших кадров с советских базаров, которые точно вызовут у вас ностальгию!

Октябрь 1991 г. Ленинградская область. Приозерск. Скудный прилавок приозерского рынка.

Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июнь 1991 г. Москва. Прилегающая к Рижскому рынку территория за два дня до сноса согласно постановлениям Мосгорисполкома и исполкома Дзержинского района Москвы.

Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Май 1989 г. Краснодарская барахолка.

Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Июль 1988 г. Белгород. Колбасный отдел рынка.

Фото © ТАСС / Олег Сизов

Фото © ТАСС / Олег Сизов

Ноябрь 1986 г. Москва. Продукция Латвийской ССР на ярмарке в Первомайском районе.

Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв

Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв

Август 1983 г. Москва. У прилавка с ароматными яблоками.

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Альберт Пушкарёв

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Альберт Пушкарёв

Апрель 1981 г. Армянская ССР. Ереван. В Ереване открылся одиннадцатый по счёту колхозный рынок.

Фото © ТАСС / Аветик Бадалян

Фото © ТАСС / Аветик Бадалян

Ноябрь 1978 г. Москва. Праздничный базар на проспекте Калинина по случаю 61-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Фото © ТАСС / Игорь Зорин, Борис Кавашкин

Фото © ТАСС / Игорь Зорин, Борис Кавашкин

Сентябрь 1974 г. Туркменская ССР. Ашхабад. Продажа дынь на городском базаре.

Фото © ТАСС / К. Халлыев, Александр Овчинников

Фото © ТАСС / К. Халлыев, Александр Овчинников

Август 1958 г. Московская область. Торговля овощами на колхозном рынке.

Фото © ТАСС / Аветик Бадалян

Фото © ТАСС / Аветик Бадалян

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
Обложка ©

Alexander Zemlianichenko

Сергей Трофимов
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