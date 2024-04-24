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24 апреля, 05:02

Букеты от 1500 рублей: Россиянам объяснили, как заработать в Вербное воскресенье

Экономист Лебединская: Конкуренцию при продаже вербы составляют магазины у храмов

Большинство цветочных магазинов в Москве и Подмосковье вербой торговать не будут: нецелесообразно вписывать в отлаженный график поставок роз и тюльпанов разовый товар, к тому же у стихийных торговцев он наверняка будет дешевле. Об этом в преддверии Вербного воскресенья интернет-изданию Regions рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Конкуренцию составляют магазины при православных храмах и монастырях и частные продавцы (заготовщики и перекупы), а также крупные торговые сети", — отметила специалист.

По её словам, на маркетплейсах вербу можно купить по 350–400 рублей, авторские букеты будут стоить от 1500 рублей. В гипермаркетах веточки продаются по цене от 130 рублей за штуку.

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Ранее Life.ru писал, где и как хранить освящённые веточки вербы. Им рекомендуется отводить особое место — в красном углу в юго-восточной части помещения. Чтобы верба простояла до следующего Вербного воскресенья, можно просто оставить ветки без воды: они постепенно засушатся, но по-прежнему будут радовать взор.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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