Букеты от 1500 рублей: Россиянам объяснили, как заработать в Вербное воскресенье

Большинство цветочных магазинов в Москве и Подмосковье вербой торговать не будут: нецелесообразно вписывать в отлаженный график поставок роз и тюльпанов разовый товар, к тому же у стихийных торговцев он наверняка будет дешевле. Об этом в преддверии Вербного воскресенья интернет-изданию Regions рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Конкуренцию составляют магазины при православных храмах и монастырях и частные продавцы (заготовщики и перекупы), а также крупные торговые сети", — отметила специалист.

По её словам, на маркетплейсах вербу можно купить по 350–400 рублей, авторские букеты будут стоить от 1500 рублей. В гипермаркетах веточки продаются по цене от 130 рублей за штуку.