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9 апреля, 08:29

От сглаза и нечистой силы: Где и как хранить освящённые веточки вербы

Россиянам рассказали, как сохранить вербу до следующего Вербного воскресенья

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Вербное воскресенье, ежегодно отмечаемое за неделю до Пасхи, в 2023 году выпало на 9 апреля. В этот день принято приносить домой ветви вербы, однако не все знают о том, как нужно их хранить.

Верба служит напоминанием о святом Лазаре Четверодневном и входе Иисуса в Иерусалим. В доме ветвям нужно отводить особое место — в красном углу в юго-восточной части помещения. Некоторые верующие ставят их возле икон, но это совсем не обязательно, отмечает РИА "Федералпресс". Чтобы верба простояла до следующего Вербного воскресенья, можно просто оставить ветки в сухом месте: они постепенно засушатся, но по-прежнему будут радовать взор.

В чём смысл Вербного воскресенья и что нужно обязательно сделать 9 апреля 2023 года

В чём смысл Вербного воскресенья и что нужно обязательно сделать 9 апреля 2023 года

В Вербное воскресенье грехом считается любая работа, которая приносит усталость, в том числе уборка, ведь вместе с грязью можно очистить дом от счастья. Также не стоит ругаться с близкими людьми и даже думать о плохом, ходить на кладбище, заключать брак или устраивать застолье.

При этом верующим не следует выбрасывать вербу в мусорку после Вербного воскресенья. Лучше пустить веточки по течению реки, посадить, сжечь, отнести обратно в храм или вернуть на то место, где они были взяты с дерева.

Никита Никонов
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