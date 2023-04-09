От сглаза и нечистой силы: Где и как хранить освящённые веточки вербы

Вербное воскресенье, ежегодно отмечаемое за неделю до Пасхи, в 2023 году выпало на 9 апреля. В этот день принято приносить домой ветви вербы, однако не все знают о том, как нужно их хранить.

Верба служит напоминанием о святом Лазаре Четверодневном и входе Иисуса в Иерусалим. В доме ветвям нужно отводить особое место — в красном углу в юго-восточной части помещения. Некоторые верующие ставят их возле икон, но это совсем не обязательно, отмечает РИА "Федералпресс". Чтобы верба простояла до следующего Вербного воскресенья, можно просто оставить ветки в сухом месте: они постепенно засушатся, но по-прежнему будут радовать взор.

В Вербное воскресенье грехом считается любая работа, которая приносит усталость, в том числе уборка, ведь вместе с грязью можно очистить дом от счастья. Также не стоит ругаться с близкими людьми и даже думать о плохом, ходить на кладбище, заключать брак или устраивать застолье.