В чём смысл Вербного воскресенья и что нужно обязательно сделать 9 апреля 2023 года

Точной даты у этого праздника нет, по традиции его отмечают за неделю до Пасхи, в шестую неделю Великого поста, накануне Страстной седмицы. В 2023 году он выпадает на 9 апреля.

История праздника Вербное воскресенье

Вербное воскресенье 9 апреля: история праздника и обычаи. Фото © privolgsk.cerkov.ru

Вербное воскресенье иначе называется Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Девы Марии. Именно в этот день Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле для празднования Пасхи. Кстати, ослик был символом мира, показывающим, что Спаситель несёт лишь добро и жизнь. Накануне произошло одно знаменательное событие, Господь воскресил Лазаря, поэтому жители города видели в нём своего Спасителя, они восторженно встречали его и бросали под ноги пальмовые ветви. Иудеи считали его мессией, который освободит их от гнёта римлян. Но когда их надежды не оправдались, спустя всего неделю они требовали распять своего Спасителя. В западной церкви этот день называется Пальмовым воскресеньем. Что логично, ведь именно листья этого растения кидали под ноги Иисусу. Но в России, должно быть из-за отсутствия пальм, используется верба — одно из первых весенних растений.

Вербное воскресенье 9 апреля: Что можно делать

Чтобы встретить Вербное воскресенье по всем христианским канонам, нужно соблюсти определённые требования. Что обязательно нужно сделать, а что желательно — в списке ниже: В этот день следует на время забыть обо всех заботах и посвятить себя делам духовным.

Как жители Иерусалима радовались Христу, так и нам сейчас следует встречать этот день с радостью.

Если у вас есть разногласия с семьёй или близкими, то Вербное воскресенье — лучшее время для примирения.

Это время стоит интересно провести с родными, можно куда-нибудь сходить, навестить близких.

Соблюдающим пост в этот день разрешено есть рыбу и рыбные блюда.

Также не забудьте посетить храм.

А не так давно появилась новая традиция — открытки на праздник Вербного воскресенья с пожеланиями здоровья и благополучия, которые можно отправить тем, кто живёт далеко.

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье

Существует несколько советов, чего не следует делать в Вербное воскресенье, чтобы весь следующий год прошёл спокойно и счастливо. Рассказываем основные из них: Нельзя грустить и тосковать.

Нельзя посещать кладбище в этот день и накануне, так как это может расстроить.

Но если душа требует, то священники дают разрешение на посещение могил, только не забудьте взять с собой веточки вербы.

Если вы всё же пришли на кладбище, то убираться там не стоит.

В этот день строго запрещено с кем-либо ругаться. Лучше провести день без конфликтов.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом, к примеру строительством.

Также запрещается работать в огороде. Согласно народному поверью, от растений, посаженных в этот день, хорошего урожая ждать не стоит.

Вербное воскресенье 9 апреля 2023 года: Обычаи и приметы

Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье 9 апреля. Фото © Freepik

Вера — очень сильное явление, она способна как спасти человека из безвыходной ситуации, так и погубить, стоит ему отчаяться. Народ веками наблюдал различные приметы, которые постепенно переросли в традиции и обычаи. Расскажем несколько из них, некоторые из которых соблюдаются и сейчас: Вербные веточки в этот день окропляют святой водой.

Также может принести в дом позитивную энергетику, поэтому веточку ставят дома в вазочку.

В этот день принято молиться за умерших. Считалось, что если положить покойнику освещённую вербу в гроб, то он попадёт в рай.

Согласно народным приметам, если вырастить дерево из освещённой веточки, то достаток в доме приумножится. Поэтому раньше такую вербу ставили в воду и ждали, когда отрастут корешки, а после сажали и хорошо ухаживали, чтобы она не погибла.

Люди верили, что освящённая верба может исцелять болезни. Поэтому раньше, желая здоровья, её прикладывали к больным местам и ставили у изголовья тяжелобольных. Помимо того, высушенные почки толкли и добавляли в разные целебные отвары, в выпечку, из раскрывающихся почек делали кашу. Есть и погодные приметы: если в этот день идёт дождь, то лето будет промозглым, а если солнце, то — сухим и жарким. Растаявший на крышах к Вербному воскресенью снег символизировал тёплую и солнечную майскую погоду. Пение птиц на рассвете обещало, что год сложится удачно.

Веточки развешивали в хлеву для здоровья и хорошего потомства скота.

Также домашних животных кормили вербой перед первым выгоном в поле, считалось, что это убережёт их от нападения хищников.

Из этого растения делали различные амулеты и талисманы: чтобы увеличить физическую силу, добавить смелости и мужества, от бездетности.

Чтобы родился здоровый ребёнок, веточку вербы нужно было положить под перину, а молодых осыпать почками.

Для богатой жизни в Вербное воскресенье надо было накормить птиц.

Если посадить утром в воскресенье цветок, то это тоже привлекало деньги в дом.