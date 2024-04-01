Православные праздники в апреле: Церковный календарь – 2024

В апреле верующие продолжают готовиться к одному из главных событий для христиан — Воскресению Христову, которое также называется Пасхой. Весь месяц продолжается Великий пост (Великая четыредесятница), установленный в память о том, как Иисус 40 дней постился в пустыне. В 2024 году Великий пост продолжается с 18 марта по 4 мая. Во время поста верующие должны не только воздерживаться от определённых видов пищи, таких как мясо, рыба, молоко и яйца, но и стремиться к духовному очищению и обновлению. Всё это накладывает свой отпечаток на празднование церковных торжеств в апреле.