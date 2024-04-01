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Православные праздники в апреле: Церковный календарь – 2024

В апреле 2024 года отмечается 66 православных церковных праздников. Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье — об этих и других торжествах церковного календаря читайте в нашем материале.

31 марта, 21:00
Какие православные праздники верующие отмечают в апреле 2024-го. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какие православные праздники верующие отмечают в апреле 2024-го. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В апреле верующие продолжают готовиться к одному из главных событий для христиан — Воскресению Христову, которое также называется Пасхой. Весь месяц продолжается Великий пост (Великая четыредесятница), установленный в память о том, как Иисус 40 дней постился в пустыне. В 2024 году Великий пост продолжается с 18 марта по 4 мая. Во время поста верующие должны не только воздерживаться от определённых видов пищи, таких как мясо, рыба, молоко и яйца, но и стремиться к духовному очищению и обновлению. Всё это накладывает свой отпечаток на празднование церковных торжеств в апреле.

Какие церковные праздники отмечаются в апреле, подскажет православный календарь. Инфографика © Life.ru

Какие церковные праздники отмечаются в апреле, подскажет православный календарь. Инфографика © Life.ru

Великие праздники в апреле 2024-го

Двунадесятые

  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: торжество, посвящённое объявлению архангелом Гавриилом Деве Марии о том, что Она зачнёт и родит Иисуса Христа, Сына Божия. Это событие описано в Евангелии от Луки (1:26–38) в Новом Завете Библии. Благовещение празднуется 25 марта в западном христианстве и 7 апреля в восточном христианстве.
  • 28 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим): Вербное воскресенье — христианский праздник, который приходится на воскресенье перед Пасхой. Он отмечает триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, как описано в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Название "Вербное воскресенье" происходит от библейского рассказа о толпе, расстилающей пальмовые ветви по дороге, когда Иисус въезжал в Иерусалим верхом на осле. В русской традиции пальмовые ветви превратились в ветки вербы.
В чём смысл Вербного воскресенья и что нужно обязательно сделать 28 апреля 2024 года
В чём смысл Вербного воскресенья и что нужно обязательно сделать 28 апреля 2024 года

Дни особого поминовения усопших

  • 6 апреля — суббота 3-й седмицы Великого поста.
  • 13 апреля — суббота 4-й седмицы Великого поста.

Традиция Церкви проводить поминовение усопших именно по субботам имеет символическое значение, так как суббота представляет собой день покоя, символизирующий отдых от земных забот и пребывание в Боге. В эти дни верующих призывают усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких. Согласно уставу Церкви в храмах совершается особое поминовение усопших во вторую, третью и четвёртую субботы Великого поста.

Родительские субботы — какого числа в 2024 году?
Родительские субботы — какого числа в 2024 году?

Церковные посты

Какие продукты грешно есть в Великий пост в 2024 году, а какие разрешено
Какие продукты грешно есть в Великий пост в 2024 году, а какие разрешено

Календарь церковных праздников в апреле 2024 года

  • 1 апреля, понедельник: День памяти преподобного Иннокентия Комельского; День памяти мучеников Хрисанфа и Дарии (Дарья Грязная).
  • 2 апреля, вторник: Церковь вспоминает преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители Святого Саввы убиенных.
  • 3 апреля, среда: День памяти преподобного Серафима Вырицкого; преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).
  • 4 апреля, четверг: День священномученика Василия Анкирского, пресвитера.
  • 5 апреля, пятница: Вспоминаем преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199 учеников его; преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
  • 6 апреля, суббота: Суббота 3-й седмицы Великого поста; День памяти преподобного Захария Печерского, постника; мучеников Стефана и Петра Казанских; святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского); Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы; преподобного Захарии Отверстого, монаха.
  • 7 апреля, воскресенье: Благовещение Пресвятой Богородицы; Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси.
  • 8 апреля, понедельник: Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы; Собор Архангела Гавриила.
  • 9 апреля, вторник: День мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).
  • 10 апреля, среда: Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского; преподобного Стефана Чудотворца, игумена Триглийского; преподобномученика Евстратия Печерского; мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского; преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.
  • 11 апреля, четверг: Верующие вспоминают священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.
  • 12 апреля, пятница: День преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского; святителя Софрония, епископа Иркутского; святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.
  • 13 апреля, суббота: Суббота 4-й седмицы Великого поста; святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца; священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
  • 14 апреля, воскресенье: Преподобной Марии Египетской; мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца; преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца; преподобного Геронтия, канонарха Печерского.
  • 15 апреля, понедельник: День памяти преподобного Тита Чудотворца.
  • 16 апреля, вторник: Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
  • 17 апреля, среда: Преподобного Иосифа Песнописца; преподобного Георгия Пелопонесского.
  • 18 апреля, четверг: День мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
  • 19 апреля, пятница: Вспоминаем святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского; равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.
  • 20 апреля, суббота: Преподобного Георгия Митиленского, митрополита; преподобного Даниила Переяславского, архимандрита.
  • 21 апреля, воскресенье: Апостолов от 70 Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними; святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского.
  • 22 апреля, понедельник: Церковь вспоминает и молится за мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского).
  • 23 апреля, вторник: Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33; священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского.
  • 24 апреля, среда: Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского; преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его; святителя Варсонофия, епископа Тверского.
  • 25 апреля, четверг: День преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского.
  • 26 апреля, пятница: Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.
  • 27 апреля, суббота: Святителя Мартина I, исп., папы римского; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).
  • 28 апреля, воскресенье: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим); апостолов от 70 Аристарха, Пуда, Трофима.
  • 29 апреля, понедельник: Начало Страстной седмицы Великого поста (1-й день); День памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
  • 30 апреля, вторник: Страстная седмица (2-й день); преподобного Акакия, епископа Мелитинского; священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним; преподобного Зосимы, игумена Соловецкого; Обретение мощей преподобного Александра Свирского.
Церковный календарь на 2024 год: важнейшие православные праздники и посты
Церковный календарь на 2024 год: важнейшие православные праздники и посты
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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