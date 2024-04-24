Диетолог перечислила самые вредные варианты популярных завтраков

Бутерброды, особенно приготовленные из белого хлеба, продуктов мясной переработки, сливочного масла и сыра, являются самым распространённым вредным завтраком. Организм быстро насытится калориями, в крови повысится уровень глюкозы, инсулина и жира, но длительного чувства насыщения при этом не будет, так же как и клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов.

"У людей, предрасположенных к избыточному весу, такой завтрак будет способствовать набору массы тела. Через один-два часа после приёма пищи снова захочется поесть. Кроме того, такое питание способствует развитию дисбиоценоза кишечника, хронических запоров и других проблем с пищеварением", — рассказала "Газете.ru" эндокринолог-диетолог "СМ-Клиники", к.м.н. Оксана Михалёва.

Она рекомендовала приготовить альтернативу классическому бутерброду: цельнозерновой хлеб, отрубной или из муки второго сорта, запечённое со специями мясо индейки, овощи, зелень и творожный сыр. Такое блюдо будет сытным и полезным.

Вторую строчку в рейтинге вредных завтраков занимают хлопья, подушечки, мюсли, гранолы из рафинированных злаков с использованием растительного масла и сахара. При приготовлении этих продуктов теряется большая часть витаминов и полезных веществ. По сути, это обычные сладости, объяснила специалист.

Третье место по вредности принадлежит яичнице с беконом или сосисками и апельсиновым соком. По словам Михалёвой, бекон — калорийный продукт, а подкопчённый ещё и содержит искусственные ароматизаторы. Сосиски тоже не есть здоровый продукт. Жаренное на масле яйцо — источник лишних калорий и жиров. Сок же, хоть и натуральный, содержит много простых углеводов, преимущественно фруктозы, и мало клетчатки.

"Альтернатива — яйцо пашот или омлет с овощами и тостом из цельнозернового хлеба с кусочком сыра или авокадо, например. Такой завтрак быстро готовится, содержит мало калорий и очень вкусный", — предложила диетолог.

И да, каши быстрого приготовления тоже не являются полезным завтраком, так как крупа в них полностью рафинированная, то есть в ней много простых углеводов, мало клетчатки, витаминов и минералов. В результате быстро происходит насыщение, повышается сахар и инсулин в крови, но через пару часов вновь появляется чувство голода. Такой завтрак крайне не рекомендуется желающим похудеть.