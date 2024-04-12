Назван трюк с хлебом, который избавит от вечного чувства голода

Постоянное желание перекусить, возникающее даже после приёма пищи, часто приводит к набору лишнего веса. Избавиться от вечного чувства голода поможет сбалансированный рацион, подсказала врач-диетолог Марина Макиша.

Правильно составленные завтрак, обед и ужин должны содержать не только белок, но и жиры со сложными углеводами. По словам эксперта, они-то и дают чувство сытости на несколько часов.

"Если человек съел на завтрак 100 г куриной грудки, то надолго его это не насытит, несмотря на то что это белок. А если съест 100 г куриной грудки, немного овощей и кусочек цельнозернового хлеба, то тогда чувство насыщения продлится намного дольше", — привела пример собеседница РИА "ФедералПресс".