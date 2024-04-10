Диетолог назвала главный минус "марафонов похудения", который перечёркивает все плюсы

Многие уже стали задумываться над подготовкой своего тела к лету, однако это не повод кидаться из крайности в крайность и бежать проходить "марафоны похудения". Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Даже после получения желанного результата удержать вес не получится — и в результате человек приобретёт лишь демотивацию к любому способу похудения.

"Даже если человек похудеет на марафоне, то потом всё равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует", — отмечает специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Хорошим марафон можно назвать только при условии, что там человек научился правильно формировать свой план питания и различать белки с углеводами, заключила диетолог.