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10 апреля, 13:03

Диетолог назвала главный минус "марафонов похудения", который перечёркивает все плюсы

Диетолог Макиша: На "марафонах стройности" не учат, как удержать вес

Многие уже стали задумываться над подготовкой своего тела к лету, однако это не повод кидаться из крайности в крайность и бежать проходить "марафоны похудения". Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. Даже после получения желанного результата удержать вес не получится — и в результате человек приобретёт лишь демотивацию к любому способу похудения.

"Даже если человек похудеет на марафоне, то потом всё равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует", — отмечает специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Хорошим марафон можно назвать только при условии, что там человек научился правильно формировать свой план питания и различать белки с углеводами, заключила диетолог.

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А ранее врач объяснила, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют. В частности, это может быть связано с повышением уровня гормона стресса — кортизола, а также грелина — гормона голода. Они стимулируют аппетит и усиливают усвоение жира и сахара (углеводов).

Обложка ©

Unsplash / Tamas Pap

Каринэ Гевондян
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