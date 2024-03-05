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5 марта, 19:48

Врач объяснила, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют

Терапевт Драпкина: Повышение уровня гормона стресса побуждает есть вредную еду

Причина увеличения веса в состоянии стресса объясняется сугубо научными доводами. Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в беседе с aif.ru, всё дело в двух гормонах. Именно из-за них люди склонны есть нездоровую пищу.

"Это может быть связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода. Они стимулируют аппетит и усиливают усвоение жира и сахара (углеводов). Под стрессом многие инстинктивно тянутся к фастфуду и другим нездоровым блюдам", — пояснила врач.

Кроме того, это объясняется и тем, что пища, содержащая большое количество сахара, повышает в организме уровень серотонина — химического вещества, которое производит головной мозг для улучшения самочувствия и настроения. Оно блокирует тревожные сигналы, возникающие в мозге, облегчая тем самым стресс, отметила эксперт.

Также она добавила, что поджелудочная железа ведёт выработку гормона инсулина, чтобы энергия, полученная от углеводов, доставлялась в клетки. Хронический стресс может стать препятствием этого процесса, отчего инсулин не может работать так, как он работает. Это и приводит к жировым отложениям, набору массы тела и повышению риска диабета 2-го типа, предупредила Драпкина.

Диетолог рассказала, как правильно худеть на капусте
Диетолог рассказала, как правильно худеть на капусте

Ранее диетолог перечислила продукты, которые препятствуют вашему похудению. Среди таких специалист первым делом выделила сахар. Его употребление вначале даже провоцирует высокую работоспособность, однако затем она переходит в усталость и сонливость.

Обложка ©

Unsplash / Peter Dawn

Владимир Озеров
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