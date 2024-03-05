Врач объяснила, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют

Причина увеличения веса в состоянии стресса объясняется сугубо научными доводами. Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в беседе с aif.ru, всё дело в двух гормонах. Именно из-за них люди склонны есть нездоровую пищу.

"Это может быть связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода. Они стимулируют аппетит и усиливают усвоение жира и сахара (углеводов). Под стрессом многие инстинктивно тянутся к фастфуду и другим нездоровым блюдам", — пояснила врач.

Кроме того, это объясняется и тем, что пища, содержащая большое количество сахара, повышает в организме уровень серотонина — химического вещества, которое производит головной мозг для улучшения самочувствия и настроения. Оно блокирует тревожные сигналы, возникающие в мозге, облегчая тем самым стресс, отметила эксперт.

Также она добавила, что поджелудочная железа ведёт выработку гормона инсулина, чтобы энергия, полученная от углеводов, доставлялась в клетки. Хронический стресс может стать препятствием этого процесса, отчего инсулин не может работать так, как он работает. Это и приводит к жировым отложениям, набору массы тела и повышению риска диабета 2-го типа, предупредила Драпкина.