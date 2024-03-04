Назван топ-5 продуктов, мешающих похудеть

Людям, которые хотят похудеть, следует отказаться от некоторых популярных продуктов, рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. В первую очередь специалист назвала еду, в которой содержится много сахара.

"С одной стороны, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, но в дальнейшем происходит сонливость и усталость. Сахар в чистом виде вреден", — сказала она в беседе с NEWS.ru.

К числу вредных, по словам медика, также относятся продукты, содержащие белую муку. Речь, в частности, идёт о выпечке, фастфуде, макаронных изделиях. Кроме того, Волынкина призвала на время диеты исключить из рациона острую, жирную и солёную еду. Прежде всего это сосиски, колбасы, полуфабрикаты и консервы. В заключение диетолог призвала худеющих воздержаться от употребления спиртного, так как оно замедляет обмен веществ.