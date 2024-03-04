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4 марта, 17:16

Назван топ-5 продуктов, мешающих похудеть

Диетолог Волынкина: Колбасы, сахар и выпечка препятствуют похудению

Людям, которые хотят похудеть, следует отказаться от некоторых популярных продуктов, рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. В первую очередь специалист назвала еду, в которой содержится много сахара.

"С одной стороны, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, но в дальнейшем происходит сонливость и усталость. Сахар в чистом виде вреден", — сказала она в беседе с NEWS.ru.

К числу вредных, по словам медика, также относятся продукты, содержащие белую муку. Речь, в частности, идёт о выпечке, фастфуде, макаронных изделиях. Кроме того, Волынкина призвала на время диеты исключить из рациона острую, жирную и солёную еду. Прежде всего это сосиски, колбасы, полуфабрикаты и консервы. В заключение диетолог призвала худеющих воздержаться от употребления спиртного, так как оно замедляет обмен веществ.

Названы продукты для похудения без срывов
Названы продукты для похудения без срывов

Ранее онколог назвал самыми вредными продуктами чипсы и копчёную колбасу. Почему их стоит убрать из рациона, Life.ru писал здесь.

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Freepik

Наталья Исакова
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