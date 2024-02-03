Онкоуролог назвал два популярных у россиян продукта самой вредной едой

Самыми вредными продуктами являются чипсы и копчёная колбаса, так как в них больше всего канцерогенов. Об этом рассказал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

"Самая вредная еда — это чипсы и копчёные колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов. Сахар и соль вредны не менее, но без них обойтись совсем невозможно, следите за дозами и количеством в день", — призвал доктор в телеграм-канале.

Высказался эксперт и по поводу напитков. По его словам, если пить менее литра жидкости в сутки, серьёзно повышается риск мочекаменной болезни и сгущения крови. А крепкий алкоголь наиболее опасен для нейронов мозга, так как работает как нейротоксичный яд.

Кроме того, врач напомнил о вреде сидячего образа жизни. По его словам, застой крови в малом тазу провоцирует простатит, аденому и геморрой, а также миому матки у женщин. Опасно и длительное воздержание, ведь оно усиливает болезни органов малого таза, поэтому "всем секретам нужен выход".

Гадзиян призвал после 45 лет не забывать проходить чекапы минимум раз в два года. Благодаря обследованию можно предотвратить проблемы с сердцем, печенью и почками, отметил врач.