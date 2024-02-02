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2 февраля, 17:17

"Нет холестерина и жиров": Россиянам раскрыли полезные свойства верблюжатины

Диетолог Микитюк: Мясо верблюда полезно для ЖКТ, сердца и здоровья детей

Мясо верблюда полезно для здоровья человека. Почему его стоит добавлять в рацион, объяснила диетолог Людмила Микитюк.

"В мясе верблюда практически нет холестерина и жиров, однако много белка, витаминов и минералов, особенно железа. Оно полезно больным после операций, детям, а также сердечникам", — подчеркнула Микитюк в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, верблюжатина регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет нервную систему, подходит для детского питания и входит в диету для тех, кому сделали операцию. Также оно богато железом. В рацион можно смело добавлять и печень с почками верблюда, подытожила эксперт.

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А ранее Life.ru раскрыл, в каком случае полезный кальмар может вызвать рак. По словам экспертов, большинство производителей не соблюдают элементарные нормы заготовки продукта, поэтому туда могут добавлять усилитель вкуса глутамат натрия. Это вещество может спровоцировать и пищевое отравление.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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