"Нет холестерина и жиров": Россиянам раскрыли полезные свойства верблюжатины

Мясо верблюда полезно для здоровья человека. Почему его стоит добавлять в рацион, объяснила диетолог Людмила Микитюк.

"В мясе верблюда практически нет холестерина и жиров, однако много белка, витаминов и минералов, особенно железа. Оно полезно больным после операций, детям, а также сердечникам", — подчеркнула Микитюк в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, верблюжатина регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет нервную систему, подходит для детского питания и входит в диету для тех, кому сделали операцию. Также оно богато железом. В рацион можно смело добавлять и печень с почками верблюда, подытожила эксперт.