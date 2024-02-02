Россиянам назвали топ-3 самых опасных блюд из доставки

Блюда из доставки экономят время и энергию, однако могут быть опасными. Так, в 2023 году почти 300 жителей Петербурга пострадали от готовой еды. Какие неприятные сюрпризы таит в себе покупка готовой продукции, объяснила заведующая инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Татьяна Потапова.

Так, одними из самых опасных блюд среди готовой кулинарии являются салаты с майонезом. Отварные овощи можно хранить в холодильнике несколько дней, но при добавлении заправки продукт начнёт портиться уже через двенадцать часов. При этом салат может лежать на прилавке достаточно долго благодаря консервантам, продлевающим срок годности, пояснила эксперт.

Суши и роллы также являются одними из самых опасных блюд для заказа на дом. Чем больше рук касается еды в процессе его приготовления, тем наибольшие риски несёт в себе сам продукт, уточнила Потапова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург". Самой безопасной, по словам специалиста, считается пища, которую приготовили при высокой температуре.

Специалисты рекомендуют при заказе еды через доставку изучить сайт и отзывы, проверить информацию о продавце. Если в сервисе отсутствуют какие-либо данные о юридическом лице, лучше отказаться от покупки готовых блюд. Если правила безопасности не сработали и вы всё же отравились, то следует избегать обезвоживания организма. Можно принимать растворы для оральной регидратации — по 150 миллилитров после каждого жидкого стула или эпизода рвоты. А если признаки отравления появились у ребёнка, необходимо обратиться за помощью к врачу.