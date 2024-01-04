Жители Челябинской области массово отравились роллами на Новый год

Десяткам жителей посёлка Чурилово в Челябинской области пришлось встречать Новый год с диареей. По их словам, случившееся напрямую связано с роллами, которые местные заказали в филиале "СушиПицца74" на улице Зальцмана. Об этом они рассказали в соцсетях.

Пострадавшая девушка отметила, что 31 декабря заказала роллы к праздничному столу. Но уже через несколько часов после трапезы все члены семьи слегли с температурой, рвотой и диареей. К ним приехал дежурный врач, который диагностировал пищевую токсикоинфекцию. Девушка поведала о случившемся в соцсетях, на её сообщение откликнулось не менее 15 человек.

В заведении журналистам рассказали, что клиентов не травили и полностью уверены в качестве продукции. Сотрудники пообещали выплатить компенсацию пострадавшим. Сейчас в ресторане проводят внутреннюю проверку.