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4 января, 15:03

Жители Челябинской области массово отравились роллами на Новый год

Десяткам жителей посёлка Чурилово в Челябинской области пришлось встречать Новый год с диареей. По их словам, случившееся напрямую связано с роллами, которые местные заказали в филиале "СушиПицца74" на улице Зальцмана. Об этом они рассказали в соцсетях.

Пострадавшая девушка отметила, что 31 декабря заказала роллы к праздничному столу. Но уже через несколько часов после трапезы все члены семьи слегли с температурой, рвотой и диареей. К ним приехал дежурный врач, который диагностировал пищевую токсикоинфекцию. Девушка поведала о случившемся в соцсетях, на её сообщение откликнулось не менее 15 человек.

В заведении журналистам рассказали, что клиентов не травили и полностью уверены в качестве продукции. Сотрудники пообещали выплатить компенсацию пострадавшим. Сейчас в ресторане проводят внутреннюю проверку.

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Шикарный корпоратив Airbus с фуа-гра и омарами обернулся отравлением 700 работников

Ранее Лайф писал, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. О погибших не сообщается.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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