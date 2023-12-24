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24 декабря, 17:54

Шикарный корпоратив Airbus с фуа-гра и омарами обернулся отравлением 700 работников

Во Франции корпоратив компании Airbus закончился отравлением 700 сотрудников

Корпоратив для 2600 сотрудников французской аэрокосмической компании Airbus Atlantic обернулся отравлением 700 человек, сообщили в The Guardian.

Чтобы установить причину массового отравления, органы здравоохранения начали расследование. Выяснилось, что корпоратив был в собственном ресторане компании на территории их штаб-квартиры в городе Монтуар-де-Бретань. На ужине подавали фуа-гра, морские гребешки, омары, мороженое, а также шоколадно-ореховый мусс. Секретарь компании Жан-Клод Ирибаррен рассказал, что продукты для блюд закупались у проверенных поставщиков.

Пострадавшие сотрудники столкнулись со рвотой и диареей. Уже после 24 часов после праздника большинство почувствовали, что отравились. Врачи говорят, что причиной могла стать кишечная палочка или ротавирус. Сейчас расследование продолжается.

Однако представитель компании Airbus заявил, что никто "серьёзно не заболел", хотя одна из сотрудниц призналась, что такое отравление у неё было впервые в жизни.

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Ранее Лайф писал, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. О погибших не сообщается.

Обложка ©

Getty Images / Matthew Horwood

Александра Мышляева
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