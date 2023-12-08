В российском регионе произошло смертельное массовое отравление алкоголем

В Иркутской области зафиксировали массовое отравление палёным алкоголем, в результате чего два человека погибли, ещё четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, алкоголем отравились шестеро сотрудников инженерной фирмы ООО "Восточно-Сибирская компания", работавшие на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе области.

В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Специалисты выясняют, каким именно алкоголем отравились работники. Известно, что одним из погибших является 39-летний машинист дизельной электростанции Александр П. Данные о другой жертве пока не известны.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Виновным грозит до четырёх лет лишения свободы.