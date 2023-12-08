В российском регионе произошло смертельное массовое отравление алкоголем
В Приангарье два человека погибли после отравления контрафактным алкоголем
В Иркутской области зафиксировали массовое отравление палёным алкоголем, в результате чего два человека погибли, ещё четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, алкоголем отравились шестеро сотрудников инженерной фирмы ООО "Восточно-Сибирская компания", работавшие на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе области.
В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Специалисты выясняют, каким именно алкоголем отравились работники. Известно, что одним из погибших является 39-летний машинист дизельной электростанции Александр П. Данные о другой жертве пока не известны.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Виновным грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что свыше 40 рабочих отравились на стройке главного аэропорта Камчатки в Елизове. Госпитализация понадобилась строителям после посещения кафе внутри объекта. О погибших не сообщается.
ТАСС / Екатерина Якель