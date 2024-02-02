Названы неочевидные продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Тропические фрукты не стоит хранить при низкой температуре, так как после согревания до комнатной они начинают чернеть и покрываться коричневыми пятнами. Об этом сообщила эксперт Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Елена Павлова.

"Хранение в холодильнике вызывает застуживание тропических плодов. К примеру, у бананов чернеет кожура после согревания до комнатной температуры. У ананаса будет коричневатый цвет стержня и мякоти около него", — рассказала Павлова на телеканале "Москва 24".

Специалист также предостерегла от хранения в холодильнике жидкого мёда, так как это может привести к его кристаллизации. Кроме того, нельзя там держать приправы с низкой влажностью и высокой пористостью, ибо они могут впитать чужие запахи. Эксперт добавила, что хлеб при низкой температуре быстро черствеет, а шоколад впитывает посторонние запахи. При этом колебание температур приводит к "поседению" лакомства. Лучше всего его хранить в тёмном месте в отдалении от других продуктов.