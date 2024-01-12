Россиянам рассказали, в каком случае суперполезный кальмар может вызвать рак

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Биолог Трофимова: Глутамат натрия в кальмаре может спровоцировать отравление

12 января, 11:35
Глутамат натрия в кальмаре может спровоцировать отравление. Обложка © Shutterstock

Глутамат натрия в кальмаре может спровоцировать отравление. Обложка © Shutterstock

Кальмар — источник легкоусваиваемого белка, витаминов группы В, меди, селена и цинка. Он содержит много магния, калия и фосфора, которые важны для здоровья костей и мышц. Богат таурином, который может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и органы зрения. Мясо кальмара отличается высокой концентрацией белка: в 100 граммах продукта на белок приходится до 18 граммов, что эквивалентно говядине и рыбе. Однако кальмар может нанести и вред. Об этом Лайфу рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

То, насколько полезен кальмар, напрямую зависит от технологии его переработки. К сожалению, большинство производителей не соблюдает элементарные нормы заготовки продукта. Например, при размораживании моллюск не должен долго оставаться в воде: только в этом случае сохраняются все основные питательные вещества и витамины. Кроме того, на заключительном этапе переработки кальмаров на производствах зачастую добавляется глутамат натрия

Ольга Трофимова

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

То, насколько полезен кальмар, напрямую зависит от технологии его переработки. К сожалению, большинство производителей не соблюдает элементарные нормы заготовки продукта. Например, при размораживании моллюск не должен долго оставаться в воде: только в этом случае сохраняются все основные питательные вещества и витамины. Кроме того, на заключительном этапе переработки кальмаров на производствах зачастую добавляется глутамат натрия
То, насколько полезен кальмар, напрямую зависит от технологии его переработки. К сожалению, большинство производителей не соблюдает элементарные нормы заготовки продукта. Например, при размораживании моллюск не должен долго оставаться в воде: только в этом случае сохраняются все основные питательные вещества и витамины. Кроме того, на заключительном этапе переработки кальмаров на производствах зачастую добавляется глутамат натрия
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По словам Трофимовой, усилитель вкуса глутамат натрия в больших количествах может спровоцировать пищевое отравление, а при постоянном употреблении может способствовать развитию заболеваний, в том числе онкологических. Ещё одна опасность в том, что этот моллюск относится к категории наибольших аллергенов.

Кроме того, кальмары должны быть полностью исключены из рациона при панкреатите, даже несмотря на ничтожный процент жиров в их составе.

Как добавил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, кальмары могут содержать тяжёлые металлы, в том числе ртуть, поэтому беременным женщинам и маленьким детям рекомендуется употреблять их с осторожностью.

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Кстати, вы знали, что кальмары называют "бальзамом для сердца"? Всё из-за его полезных свойств. А мужчины считают кальмары своим "гендерным продуктом", так как легкоусваиваемый белок укрепляет системы организма, улучшает потенцию и усиливает рост мышц.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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