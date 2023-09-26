Врач рассказал, в каком случае устрицы могут ударить не только по вашему карману, но и по здоровью

Блюда из ресторанного меню могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, при этом отравиться можно почти любой едой, если при её приготовлении не соблюдались правила обработки продуктов. Однако есть наиболее опасные блюда, которые могут ударить не только по кошельку, но и по самочувствию. Их назвал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов.

На первое место среди опасных блюд врач поставил устрицы. При неправильном хранении или транспортировке моллюски могут стать источником инфекций и паразитов, а ещё устрицы имеют высокую аллергенность, и многие люди даже не подозревают о её наличии. Также у деликатеса высокое содержание белка, и очень важно не переедать.

"Фактически устрицы — это чистый легкоусвояемый белок, а одновременно человеку в зависимости от его веса не стоит употреблять больше 20–40 граммов белка. Рассчитайте, сколько именно моллюсков можете съесть вы (конечно, с учётом белка, поступающего из других блюд, которые вы закажете в ресторане). Скорее всего, в порции будет не несколько десятков, а пять–десять штук", — уточнил Белоусов в беседе с РИАМО.

Медик также призывает гурманов быть осторожнее с экзотическими блюдами. Стейки из акулы и сашими из фугу лучше исключить или хотя бы есть их там, где они обитают, а не за тысячи километров.

"Следующую позицию в рейтинге, как ни странно, занимают популярные крем-супы. Они кажутся лёгкими и нежными, но на самом деле могут быть приготовлены из дешёвых порошковых концентратов, которые содержат много красителей, ароматизаторов и консервантов. Разумеется, такие блюда не только неполезны для организма, но и могут вызвать расстройство желудка", — пояснил гастроэнтеролог.

Нарезки из колбасы, сыра, ветчины и овощей лучше обходить стороной, советует врач. Ведь их готовят заранее, и в ожидании своего клиента в холодильнике на продуктах могут появиться болезнетворные микроорганизмы. Также в состав сырной тарелки иногда входят сыры с небольшим сроком годности, которые быстро портятся.

Ещё одно опасное блюдо — карпаччо.

"Если источник происхождения и способ обработки говядины неизвестны, лучше воздержитесь от заказа карпаччо: мясо может быть инфицировано личинками паразитов, содержать колонии болезнетворных бактерий", — уточнил Белоусов.