Врач назвал вредную привычку, из-за которой мы не замечаем симптомы отравления

Отличить переедание от отравления порой не так-то просто. Об этом россиян предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, нужно проследить, насколько стремительно развивается недомогание. Чувство переедания, как правило, возникает постепенно: чем больше едите, тем сильнее чувство тяжести. И способ "исцеления", по словам медика, в этом случае очень простой: перестаньте набивать желудок.

"При пищевом отравлении картина несколько иная. Вы можете почувствовать резкую боль в желудке, чувство тошноты, рвоту, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры. Всё это связано с тем, что в организм попал инфекционный агент, например норовирус", — приводит слова Белоусова РИАМО.

В целом гастроэнтеролог недоволен тем, как деформировался в нашем обществе "культ еды". Хорошо посидеть в ресторане для большинства людей означает объедаться, пока не станет плохо. Белоусов рекомендует пациентам относиться к органам пищеварения более бережно, не пытаться набить желудок за один приём пищи. А в том же ресторане, напоминает доктор, можно попросить собрать всё несъеденное с собой, чтобы употребить позднее.