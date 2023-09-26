Врач назвал вредную привычку, из-за которой мы не замечаем симптомы отравления
Гастроэнтеролог Белоусов: Отличить переедание от отравления не так-то просто
Отличить переедание от отравления порой не так-то просто. Об этом россиян предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, нужно проследить, насколько стремительно развивается недомогание. Чувство переедания, как правило, возникает постепенно: чем больше едите, тем сильнее чувство тяжести. И способ "исцеления", по словам медика, в этом случае очень простой: перестаньте набивать желудок.
"При пищевом отравлении картина несколько иная. Вы можете почувствовать резкую боль в желудке, чувство тошноты, рвоту, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры. Всё это связано с тем, что в организм попал инфекционный агент, например норовирус", — приводит слова Белоусова РИАМО.
В целом гастроэнтеролог недоволен тем, как деформировался в нашем обществе "культ еды". Хорошо посидеть в ресторане для большинства людей означает объедаться, пока не станет плохо. Белоусов рекомендует пациентам относиться к органам пищеварения более бережно, не пытаться набить желудок за один приём пищи. А в том же ресторане, напоминает доктор, можно попросить собрать всё несъеденное с собой, чтобы употребить позднее.
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