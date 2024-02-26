Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 19:36

Диетолог рассказала, как правильно худеть на капусте

Диетолог Соломатина посоветовала есть квашеную и тушёную капусту при похудении

Квашеная капуста поможет при похудении за счёт тартроновой кислоты в составе. Обложка © Freepik / timolina

Квашеная капуста поможет при похудении за счёт тартроновой кислоты в составе. Обложка © Freepik / timolina

Весна уже не за горами, и многие задумываются о том, чтобы привести своё тело в форму. Помочь на пути к фигуре мечты поможет капуста, богатая большим количеством полезных веществ. Как похудеть при помощи неё, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая способствует похудению. Она блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощником в борьбе с лишними килограммами. Однако её нужно делать с минимальным количеством соли", подчеркнула в беседе с "Вечерней Москвой" диетолог.

Кроме того, квашеная капуста богата клетчаткой, которая забирает излишки сахара, жира и имеет низкий гликемический индекс, отметила врач. В составе также присутствует не менее полезная янтарная кислота — она обеспечивает энергию клеток и улучшает метаболические процессы.

Стоит обратить внимание и на тушёную капусту, так как в таком виде она даст объём в желудке, насытит организм надолго и снизит активность гормона голода — грелина, что поможет не переедать.

Вместе с тем капусту нельзя употреблять в пищу людям с панкреатитом, гастритом и язвой желудка. Если полнота человека связана с дисфункцией щитовидки, капуста похудеть не поможет, предупредила диетолог.

Нутрициолог рассказала, почему квасить стоит не только капусту, но и фрукты
Нутрициолог рассказала, почему квасить стоит не только капусту, но и фрукты

Ранее диетолог поделилась лайфхаком со стаканом воды, который скажет "пока" лишнему весу. Зачастую лишние килограммы приходят на фоне частого употребления вредной пищи. Эта закономерность работает и в обратном направлении: достаточно скорректировать рацион — и бока начнут таять на глазах.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Рецепты
  • Здоровье
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров