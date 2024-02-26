Диетолог рассказала, как правильно худеть на капусте
Диетолог Соломатина посоветовала есть квашеную и тушёную капусту при похудении
Квашеная капуста поможет при похудении за счёт тартроновой кислоты в составе. Обложка © Freepik / timolina
Весна уже не за горами, и многие задумываются о том, чтобы привести своё тело в форму. Помочь на пути к фигуре мечты поможет капуста, богатая большим количеством полезных веществ. Как похудеть при помощи неё, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая способствует похудению. Она блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощником в борьбе с лишними килограммами. Однако её нужно делать с минимальным количеством соли", — подчеркнула в беседе с "Вечерней Москвой" диетолог.
Кроме того, квашеная капуста богата клетчаткой, которая забирает излишки сахара, жира и имеет низкий гликемический индекс, отметила врач. В составе также присутствует не менее полезная янтарная кислота — она обеспечивает энергию клеток и улучшает метаболические процессы.
Стоит обратить внимание и на тушёную капусту, так как в таком виде она даст объём в желудке, насытит организм надолго и снизит активность гормона голода — грелина, что поможет не переедать.
Вместе с тем капусту нельзя употреблять в пищу людям с панкреатитом, гастритом и язвой желудка. Если полнота человека связана с дисфункцией щитовидки, капуста похудеть не поможет, предупредила диетолог.
Ранее диетолог поделилась лайфхаком со стаканом воды, который скажет "пока" лишнему весу. Зачастую лишние килограммы приходят на фоне частого употребления вредной пищи. Эта закономерность работает и в обратном направлении: достаточно скорректировать рацион — и бока начнут таять на глазах.