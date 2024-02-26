Диетолог рассказала, как правильно худеть на капусте

Весна уже не за горами, и многие задумываются о том, чтобы привести своё тело в форму. Помочь на пути к фигуре мечты поможет капуста, богатая большим количеством полезных веществ. Как похудеть при помощи неё, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая способствует похудению. Она блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощником в борьбе с лишними килограммами. Однако её нужно делать с минимальным количеством соли", — подчеркнула в беседе с "Вечерней Москвой" диетолог.

Кроме того, квашеная капуста богата клетчаткой, которая забирает излишки сахара, жира и имеет низкий гликемический индекс, отметила врач. В составе также присутствует не менее полезная янтарная кислота — она обеспечивает энергию клеток и улучшает метаболические процессы.

Стоит обратить внимание и на тушёную капусту, так как в таком виде она даст объём в желудке, насытит организм надолго и снизит активность гормона голода — грелина, что поможет не переедать.

Вместе с тем капусту нельзя употреблять в пищу людям с панкреатитом, гастритом и язвой желудка. Если полнота человека связана с дисфункцией щитовидки, капуста похудеть не поможет, предупредила диетолог.