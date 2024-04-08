Похудение на препарате для диабетиков приведёт к изменению лица, предупредила врач

Приём назначаемого при лечении второго типа диабета или ожирения "Оземпика" может привести к изменениям на лице. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева.

Она сообщила, что термин "оземпическое лицо" был популяризирован дерматологом из Нью-Йорка Полом Джарродом Франком. Он в эфире шоу TODAY рассказывал, что видит его буквально каждый день на своей работе.

Собеседница издания заявила, что применение "Оземпика" может вызвать стремительную потерю веса, в том числе это касается и жировых отложений на лице, благодаря которым сохраняется естественный молодой вид. В результате человек теряет лицевой жир, после чего лицо кажется измождённым и может выглядеть старше.

Помимо того, эндокринолог подчеркнула, что подобное особенно заметно у людей с ожирением, так как после снижения количества жира в организме дряблая кожа начинает провисать. В то же время "Оземпик" имеет множество побочных эффектов, среди которых опухоли и рак щитовидной железы; воспаление поджелудочной железы; почечная недостаточность и заболевания желчного пузыря.

"Волшебной таблетки для снижения веса не существует. Секрет оптимальной массы тела кроется в нормальном пищевом поведении, нормализации обмена веществ, гормональной системы и хорошем состоянии желудочно-кишечного тракта", — заключила Фатеева.