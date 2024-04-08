Похудение на препарате для диабетиков приведёт к изменению лица, предупредила врач
Врач Фатеева заявила о росте числа пациентов с изменениями лица после "Оземпика"
Похудение на препарате для диабетиков приведёт к изменению лица, предупредила врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Приём назначаемого при лечении второго типа диабета или ожирения "Оземпика" может привести к изменениям на лице. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева.
Она сообщила, что термин "оземпическое лицо" был популяризирован дерматологом из Нью-Йорка Полом Джарродом Франком. Он в эфире шоу TODAY рассказывал, что видит его буквально каждый день на своей работе.
Собеседница издания заявила, что применение "Оземпика" может вызвать стремительную потерю веса, в том числе это касается и жировых отложений на лице, благодаря которым сохраняется естественный молодой вид. В результате человек теряет лицевой жир, после чего лицо кажется измождённым и может выглядеть старше.
Помимо того, эндокринолог подчеркнула, что подобное особенно заметно у людей с ожирением, так как после снижения количества жира в организме дряблая кожа начинает провисать. В то же время "Оземпик" имеет множество побочных эффектов, среди которых опухоли и рак щитовидной железы; воспаление поджелудочной железы; почечная недостаточность и заболевания желчного пузыря.
"Волшебной таблетки для снижения веса не существует. Секрет оптимальной массы тела кроется в нормальном пищевом поведении, нормализации обмена веществ, гормональной системы и хорошем состоянии желудочно-кишечного тракта", — заключила Фатеева.
В конце декабря прошлого года Life.ru писал, что российские власти разрешили двум отечественным производителям выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя — датской компании Novo Nordisk. В соответствующем распоряжении правительства России говорилось, что такую возможность дали компаниям "Герофарм" и "Промомед".