В России разрешили выпускать аналоги датского "Оземпика"

Российские власти разрешили двум отечественным производителям выпускать аналоги препарата от диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя — датской компании Novo Nordisk. Как говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров, такую возможность дали компаниям "Герофарм" и "Промомед".

Там указано, что данное разрешение действует по 31 декабря следующего года включительно. Также в документе подчёркивается, что цель этого распоряжения — обеспечить россиян лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид".

В связи с этим корреспонденты РИА "Новости" связались с генеральным директором компании "Геофарм" Петром Родионовым. Он рассказал журналистам, что выдача принудительной лицензии позволит компании в законном порядке обеспечивать пациентов востребованным препаратом. Он подчеркнул, что наблюдается большой неудовлетворённый спрос, а компания готова выпустить до 300 тысяч упаковок препарата до конца 2024 года.