Российский рынок лекарств показывает устойчивый рост, пишут СМИ
Российский рынок лекарств показывает двузначный рост продаж
Благодаря росту экономики российская фармацевтическая отрасль успешно наращивает производство и продажу своей продукции, следует из материала RuNews24. Подчёркивается, что в минувшем 2022 году этому сектору помогло его исключение из санкционного списка, так как доля импортных лекарств достигает 50%. Из-за этого иностранные компании продолжили легально поставлять свои препараты и оборудование на наш рынок.
Так, уже по итогам первого полугодия 2023-го рынок лекарств превысил прошлогодние показатели: по итогу второго квартала оборот аптек вырос на 14%, а в натуральном выражении — на 11%. Рост продолжился и в третьем квартале, из-за чего к концу сентября продажи препаратов выросли на 6% по сравнению с прошлогодним периодом.
Указывается, что лидерство по продажам в коммерческом сегменте занимают иностранные компании вроде немецких Bayer и Stada. Причём только за месяц общий объём продаж лекарств оценивается в 130 миллиардов рублей. Что касается роста цен на лекарства, то по итогам октября он составил 3% за год, в то время как в прошлом году он был 8,6%.
Отлично себя показывает и производственный сектор. Так, по итогам всё того же октября в России сделали на 120 миллиардов рублей лекарств и медицинских материалов — на 15% выше, чем годом ранее. По большинству позиций превышение прибыли над убытком производителей лекарств достигло 153 миллиардов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскую экономику по итогам года ждёт приличный рост. По его словам, речь идёт о 3%.
LIFE / Владимир Суворов