Российский рынок лекарств показывает устойчивый рост, пишут СМИ

Благодаря росту экономики российская фармацевтическая отрасль успешно наращивает производство и продажу своей продукции, следует из материала RuNews24. Подчёркивается, что в минувшем 2022 году этому сектору помогло его исключение из санкционного списка, так как доля импортных лекарств достигает 50%. Из-за этого иностранные компании продолжили легально поставлять свои препараты и оборудование на наш рынок.

Так, уже по итогам первого полугодия 2023-го рынок лекарств превысил прошлогодние показатели: по итогу второго квартала оборот аптек вырос на 14%, а в натуральном выражении — на 11%. Рост продолжился и в третьем квартале, из-за чего к концу сентября продажи препаратов выросли на 6% по сравнению с прошлогодним периодом.

Указывается, что лидерство по продажам в коммерческом сегменте занимают иностранные компании вроде немецких Bayer и Stada. Причём только за месяц общий объём продаж лекарств оценивается в 130 миллиардов рублей. Что касается роста цен на лекарства, то по итогам октября он составил 3% за год, в то время как в прошлом году он был 8,6%.

Отлично себя показывает и производственный сектор. Так, по итогам всё того же октября в России сделали на 120 миллиардов рублей лекарств и медицинских материалов — на 15% выше, чем годом ранее. По большинству позиций превышение прибыли над убытком производителей лекарств достигло 153 миллиардов рублей.