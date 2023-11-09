Путин ожидает роста российской экономики около 3% по итогам 2023 года

"В этом году будет рост, ну не такой, как в Казахстане, — пять с лишним процентов, но для российской экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под три процента рост — это прилично. В целом по году где-то около 3% будет", — сказал российский лидер в ходе выступления для журналистов.