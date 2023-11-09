Путин ожидает роста российской экономики около 3% по итогам 2023 года
Президент РФ Владимир Путин ожидает роста отечественной экономики около 3% по итогам 2023 года. Соответствующее заявление он сделал после российско-казахстанских переговоров.
"В этом году будет рост, ну не такой, как в Казахстане, — пять с лишним процентов, но для российской экономики сегодняшнего дня и вообще в целом для российской экономики под три процента рост — это прилично. В целом по году где-то около 3% будет", — сказал российский лидер в ходе выступления для журналистов.
Он добавил, что российская экономика в последние два месяца показывает положительную динамику, ежемесячный рост составил 5,2%.
Ранее Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном. По его словам, за январь – август 2023 года встречная торговля прибавила ещё 7%.