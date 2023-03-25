Росздравнадзор: Препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться в РФ до декабря 2023 года

Препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться в Россию до декабря 2023 года. Так решила датская компания Novo Nordisk, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре отметили, что в ноябре 2022 года получили уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию РФ препарата "Оземпик". Причём, согласно законодательству, любой производитель лекарств должен за один год сообщить Федслужбе по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок препаратов. Датский производитель выполнил эти условия.

Как пишет РБК со ссылкой на маркетинговое агентство DSM Group, в 2021 году "Оземпика" удалось в госсегменте реализовать на 18,66 миллиона рублей, через аптеки — на 1,23 миллиарда рублей. В 2022 году были такие показатели: 581,58 миллиона рублей и 2,2 миллиарда рублей, а в январе этого года — 1,66 миллиона рублей и 139,71 миллиона рублей. При этом за тот же период 2023-го "Оземпика" продали через аптеки в 3,5 раза меньше (на 39,86 миллиона рублей), хотя в госсегменте отпуск вырос до 21,37 миллиона рублей. Уже сейчас в Москве и Подмосковье препарат пока доступен в таких аптеках, как "Хорошая аптека", "Фармир" и "Миа фарма".

"Оземпик" применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, помогает снизить уровень сахара в крови и аппетит", — говорится в сообщении.