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15 марта, 14:41

В России снизилась смертность от болезней кровеносной системы

В России смертность от болезней кровеносной системы за пять лет сократилась на 12,5%

Смертность от болезней кровеносной системы в России за пять лет снизилась на 12,5%. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"В январе-феврале 2023 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом доковидного 2019 года", — сказал врач в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам специалиста, за 2022 год коэффициент смертности от болезней кровеносной системы снизился на 11,1% в сравнении с 2021 годом и составил 570,6 на 100 тысяч населения. В 2019 году этот показатель равнялся 573,2. Бойцов отметил, что в 2021 году в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом на отечественную систему здравоохранения фиксировалась повышенная нагрузка. Однако принятые в прошлом году меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволили добиться улучшения ряда показателей не только по сравнению с 2021-м, но и с 2019 годом.

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Так, в 2022 году в эксплуатацию было введено 6,4 тысячи единиц медоборудования, в том числе 92 единицы тяжёлого. Свыше 824 тысяч пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении после сердечно-сосудистого события, получили бесплатные препараты. Данные меры помогли добиться увеличения на 53,3% охвата медицинскими услугами пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, на 34,6% — количества рентгенэндоваскулярных вмешательств; сокращения на 24,4% больничной летальности от инфаркта миокарда и на 18% — больничной летальности от острого нарушения, подчеркнул Бойцов.

Ранее кардиолог Рустем Османов перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда. При таких признаках необходимо срочно вызвать скорую помощь, создать покой и принять удобное положение, но сидя с чуть приподнятыми вверх и согнутыми в коленях ногами.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Никонов
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