"Не нужно сразу бежать в спортзал": Диетолог раскрыла секрет быстрого и безопасного похудения к лету

Весной многие задумываются о том, чтобы привести своё тело в идеальную форму, ведь скоро сезон отпусков и открытых летних нарядов. Безопасное похудение предполагает снижение веса на два-пять килограммов в месяц, а если человек теряет больше, это небезопасно для здоровья. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

"Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать", — рекомендует диетолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также, отметила диетолог, очень важно обратить внимание на режим сна и начать ложиться спать раньше привычного времени хотя бы на 15–20 минут. Таким образом, организм будет дольше отдыхать и восстанавливаться, а потребность в калориях снизится. Кроме того, необходимо сбалансировать рацион и отказаться от простых углеводов. Если человек постоянно добавляет в еду соусы, майонез, кетчуп или готовит в панировке, он потребляет скрытые калории. Поэтому лучше использовать другие заправки и дозировать их. А в рацион добавить овощи, фрукты и зелень в любых количествах, но без обжарки.

"И ещё: не нужно резко увеличивать физическую нагрузку и бежать в спортзал, например. Если вы ранее не занимались, стоит начать хотя бы с 30-минутной тренировки или прогулки", — рекомендует диетолог.

В результате с помощью рациона и умеренных нагрузок можно снизить количество потребляемых калорий. Получится быстро, эффективно, а главное — безопасно привести своё тело в прекрасную физическую форму, заключила Тараско.