Реабилитолог объяснил, почему живот не уходит даже от диет и спорта Реабилитолог Шайдуллин: Пешая прогулка эффективнее, чем 100 скручиваний 1 февраля, 11:18 Обложка © Shutterstock

За набор мышечной массы и сжигание жира в организме человека отвечают гормоны: в первом случае тестостерон, во втором — лептин. Повлиять на тестостерон можно только при помощи коррекции питания и изменения тренировочного процесса. Однако бывает так, что даже после диет и спорта злосчастный живот не "уходит". Почему — Лайфу объяснил реабилитолог Роман Шайдуллин.

Казалось бы, всё предельно ясно и логика проста: единственный орган, который сжигает жир, — мышцы и они работают 24 часа семь дней в неделю без перерыва. Именно поэтому нельзя сжечь жировые отложения в какой-то отдельной части тела. Задействовав всю мышечную массу, вы гораздо эффективнее сжигаете жир, нежели выполняя изолированные упражнения. То есть, длительная пешая прогулка в невысоком темпе в течение часа-двух намного эффективнее, чем сделать 100 скручиваний или 50 приседаний. Роман Шайдуллин Реабилитолог

Ещё одним немаловажным фактором того, почему жировые отложения на животе не исчезают, является эффект плато (бывает верхнее и нижнее). Это состояние организма, при котором прекращается рост тех или иных физических параметров.

Часто с верхним плато сталкиваются профессиональные спортсмены, когда даже во время активного тренировочного процесса больше не получается набрать мышечную массу. С нижним плато сталкиваются чаще обычные люди, когда хотят скинуть лишние кило и в какой-то момент вес останавливается. "Пробить" плато в обоих случаях поможет изменение программы тренировки и диеты.

Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы наконец-то избавиться от живота: Под чутким руководством эндокринолога и диетолога сдать анализы на контроль гормонов и нехватку витаминов, а также настроить диету для гормонального баланса и ввести в повседневную жизнь умеренные физические нагрузки. Для тех, кто уже столкнулся с эффектом плато, — сместить диету в сторону набора тестостерона и смены тренировочной программы.

"Помните: больше тестостерона — больше мышечной массы, больше мышечной массы, меньше жира", — добавил Шайдуллин.

Многие россияне отказываются от занятий физкультурой, ссылаясь на занятость или нежелание ходить в спортзал. Однако устроить тренировку можно и дома, используя самые обычные предметы. Например, стул, полотенце и скакалка. Как их применять — читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев